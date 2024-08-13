Штиль на роздрібному ринку триває попри зниження цін у гурті

Єдиним, хто вирішив спробувати підбадьорити колег, стала мережа групи «Приват», яка на тижні дисконтувала бензини на 1,5 грн/л. Характерно, що на такий випад колись ключового гравця ринку ніхто не зреагував.

Після нормалізації електропостачання реалізація бензинів провисла у всіх, а у декого, схоже, занадто. Декілька сотень заправок «Привату» впали на 1,63 грн/л для А-92 і на 1,55 грн/л для А-95. Щоправда, досить суттєвий, як за поточними параметрами, крок у результаті дозволив переміститись із ланки максимальних цін до середніх. До «Укрнафти» ще лишилось 1,09 грн/л, хоча до цього різниця сягала 2,63 грн/л.

Трохи дивно, але такий демарш залишився майже не поміченим колегами по ринку. Це якщо не зважати на VostokGaz (- 50 коп./л на кожній) й лічені регіональні сітки. У своїй оригінальній манері знову проявився «Фактор», у відповідь піднявши ціни на всю лінійку «світлих» (див. табл.).

Цікаво, що попри падіння гуртових цін на дизпальне слідом за зовнішнім ринком, в окремих мережах було зафіксоване підняття цін. Це RLS, точково «Укрнафта», AMIC додав у середньому 8-50 коп./л.

Щодо газу, то темпи зростання роздрібних цін на пальне майже призупинилися. Мережі економсегмента за інерцією ще продовжують збільшувати вартість пального, коли в гурті вже намітилося здешевшання через значний обсяг постачань ресурсу. За тиждень середня гуртова ціна за умови доставлення FCA втратила 2 670 грн/т (1,44 грн/л), коли в роздробі додала 1 коп./л, до 28,02 грн/л.

Небажання мереж одразу переглядати ціни на газ на стелі зрозумілі. Так вони намагаються поновити маржинальність, яку було втрачено на початку серпня. Крім того, не тішить операторів і реалізація.

Також поступово зростає і спред на «світлих». За тиждень різниця між гуртовою і роздрібною цінами на бензин збільшилася на 32 коп./л, до 8,9 грн/л, на дизпальне - на 95 коп./л, до 9,34 грн/л. Востаннє таку непогану різницю для дизелю було зафіксовано у квітні-травні цього року.

Схоже, що гучно анонсований підйом цін у зв'язку з акцизами скасовується через зниження світових цін. Крім того, імпорт пального почав зростати щодо всіх марок, відповідно дешевий запас буде реалізовуватись ще якийсь час.

Динаміка роздрібних цін (5-12 серпня 2024 р.), грн/л