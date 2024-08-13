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АНАЛІТИКА

Штиль на роздрібному ринку триває попри зниження цін у гурті

 

Єдиним, хто вирішив спробувати підбадьорити колег, стала мережа групи «Приват», яка на тижні дисконтувала бензини на 1,5 грн/л. Характерно, що на такий випад колись ключового гравця ринку ніхто не зреагував.

Після нормалізації електропостачання реалізація бензинів провисла у всіх, а у декого, схоже, занадто. Декілька сотень заправок «Привату» впали на 1,63 грн/л для А-92 і на 1,55 грн/л для А-95. Щоправда, досить суттєвий, як за поточними параметрами, крок у результаті дозволив переміститись із ланки максимальних цін до середніх. До «Укрнафти» ще лишилось 1,09 грн/л, хоча до цього різниця сягала 2,63 грн/л.

Трохи дивно, але такий демарш залишився майже не поміченим колегами по ринку. Це якщо не зважати на VostokGaz (- 50 коп./л на кожній) й лічені регіональні сітки. У своїй оригінальній манері знову проявився «Фактор», у відповідь піднявши ціни на всю лінійку «світлих» (див. табл.).

Цікаво, що попри падіння гуртових цін на дизпальне слідом за зовнішнім ринком, в окремих мережах було зафіксоване підняття цін. Це RLS, точково «Укрнафта», AMIC додав у середньому 8-50 коп./л.

Щодо газу, то темпи зростання роздрібних цін на пальне майже призупинилися. Мережі економсегмента за інерцією ще продовжують збільшувати вартість пального, коли в гурті вже намітилося здешевшання через значний обсяг постачань ресурсу. За тиждень середня гуртова ціна за умови доставлення FCA втратила 2 670 грн/т (1,44 грн/л), коли в роздробі додала 1 коп./л, до 28,02 грн/л.

Небажання мереж одразу переглядати ціни на газ на стелі зрозумілі. Так вони намагаються поновити маржинальність, яку було втрачено на початку серпня. Крім того, не тішить операторів і реалізація.

Штиль на роздрібному ринку триває попри зниження цін у гурті

 

Також поступово зростає і спред на «світлих». За тиждень різниця між гуртовою і роздрібною цінами на бензин збільшилася на 32 коп./л, до 8,9 грн/л, на дизпальне - на 95 коп./л, до 9,34 грн/л. Востаннє таку непогану різницю для дизелю було зафіксовано у квітні-травні цього року.

Схоже, що гучно анонсований підйом цін у зв'язку з акцизами скасовується через зниження світових цін. Крім того, імпорт пального почав зростати щодо всіх марок, відповідно дешевий запас буде реалізовуватись ще якийсь час.

Штиль на роздрібному ринку триває попри зниження цін у гурті

 

Динаміка роздрібних цін (5-12 серпня 2024 р.), грн/л

Мережа

А-95

А-95+

ДП

LPG

12.08.24

Зм.

12.08.24

Зм.

12.08.24

Зм.

12.08.24

Зм.

ОККО

59,99

0,00

61,99

0,00

55,99

0,00

28,99

0,00

WOG

59,99

0,00

61,99

0,00

55,99

0,00

28,98

0,00

Авіас

56,08

-1,55

50,77

0,00

28,95

0,01

Укрнафта

54,99

0,00

57,49

0,00

52,69

0,15

27,12

0,00

UPG

57,00

0,00

59,00

0,00

51,90

0,00

27,23

0,00

AMIC

56,36

-0,02

57,23

-0,08

52,90

0,08

27,55

-0,07

Shell

59,34

0,00

62,49

0,00

55,42

0,00

28,52

0,04

SOCAR

60,99

0,00

62,99

0,00

56,99

0,00

28,99

0,00

БРСМ-Нафта

53,69

0,00

49,88

0,00

26,90

0,01

KLO

58,09

0,00

59,29

0,00

55,09

0,00

28,49

0,00

BVS

56,99

0,00

58,99

0,00

53,99

0,00

27,99

0,00

Chipo

55,26

0,00

51,17

0,00

27,10

0,00

Авантаж 7

53,45

0,00

49,95

0,00

25,95

0,00

Укр-Петроль

53,80

0,00

50,30

0,00

Mango

54,77

0,00

52,19

0,00

27,73

0,00

Ovis

55,99

0,00

57,49

0,00

52,49

0,00

27,59

0,00

VST

55,92

0,00

51,60

0,00

27,08

0,00

Marshal

53,30

0,00

56,07

0,00

50,80

0,00

26,70

0,00

Маркет

53,49

0,00

49,99

0,00

Олас

53,99

0,00

50,99

0,00

26,40

0,00

VostokGaz

55,99

-0,60

53,99

-0,50

28,49

0,30

U.GO

54,90

0,00

52,40

0,00

27,90

1,00

Neftek

57,99

0,00

59,99

0,00

53,99

0,00

28,99

0,00

Кворум

54,48

0,00

51,48

0,00

26,38

0,00

Автотранс

56,98

0,00

61,98

53,98

0,00

27,98

0,00

Рур груп

57,49

0,00

53,49

0,00

27,50

0,00

ZOG

54,00

0,00

56,50

0,00

52,50

0,00

28,00

0,00

Катрал

55,99

0,00

49,99

0,00

26,17

0,20

SUNOIL

53,50

0,00

50,90

0,00

27,40

0,00

Green Wave

54,90

0,00

51,40

0,00

26,70

0,00

RLS

54,90

0,00

57,00

0,00

51,80

0,50

26,90

0,00

Фактор

53,50

0,30

47,40

0,10

Luxwen

55,99

-0,50

56,99

-0,50

52,49

-1,00

26,49

0,00

Паралель

57,32

0,00

53,99

0,00

28,66

0,00

Середня ціна в Україні

56,57

-0,18

60,14

-0,09

52,91

0,02

28,02

0,01
За матеріалами: EnKorr
 

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