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Штиль на роздрібному ринку триває попри зниження цін у гурті
10:33 13.08.2024 |
Єдиним, хто вирішив спробувати підбадьорити колег, стала мережа групи «Приват», яка на тижні дисконтувала бензини на 1,5 грн/л. Характерно, що на такий випад колись ключового гравця ринку ніхто не зреагував.
Після нормалізації електропостачання реалізація бензинів провисла у всіх, а у декого, схоже, занадто. Декілька сотень заправок «Привату» впали на 1,63 грн/л для А-92 і на 1,55 грн/л для А-95. Щоправда, досить суттєвий, як за поточними параметрами, крок у результаті дозволив переміститись із ланки максимальних цін до середніх. До «Укрнафти» ще лишилось 1,09 грн/л, хоча до цього різниця сягала 2,63 грн/л.
Трохи дивно, але такий демарш залишився майже не поміченим колегами по ринку. Це якщо не зважати на VostokGaz (- 50 коп./л на кожній) й лічені регіональні сітки. У своїй оригінальній манері знову проявився «Фактор», у відповідь піднявши ціни на всю лінійку «світлих» (див. табл.).
Цікаво, що попри падіння гуртових цін на дизпальне слідом за зовнішнім ринком, в окремих мережах було зафіксоване підняття цін. Це RLS, точково «Укрнафта», AMIC додав у середньому 8-50 коп./л.
Щодо газу, то темпи зростання роздрібних цін на пальне майже призупинилися. Мережі економсегмента за інерцією ще продовжують збільшувати вартість пального, коли в гурті вже намітилося здешевшання через значний обсяг постачань ресурсу. За тиждень середня гуртова ціна за умови доставлення FCA втратила 2 670 грн/т (1,44 грн/л), коли в роздробі додала 1 коп./л, до 28,02 грн/л.
Небажання мереж одразу переглядати ціни на газ на стелі зрозумілі. Так вони намагаються поновити маржинальність, яку було втрачено на початку серпня. Крім того, не тішить операторів і реалізація.
Також поступово зростає і спред на «світлих». За тиждень різниця між гуртовою і роздрібною цінами на бензин збільшилася на 32 коп./л, до 8,9 грн/л, на дизпальне - на 95 коп./л, до 9,34 грн/л. Востаннє таку непогану різницю для дизелю було зафіксовано у квітні-травні цього року.
Схоже, що гучно анонсований підйом цін у зв'язку з акцизами скасовується через зниження світових цін. Крім того, імпорт пального почав зростати щодо всіх марок, відповідно дешевий запас буде реалізовуватись ще якийсь час.
Динаміка роздрібних цін (5-12 серпня 2024 р.), грн/л
|
Мережа
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
12.08.24
|
Зм.
|
12.08.24
|
Зм.
|
12.08.24
|
Зм.
|
12.08.24
|
Зм.
|
ОККО
|
59,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
WOG
|
59,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
Авіас
|
56,08
|
-1,55
|
|
|
50,77
|
0,00
|
28,95
|
0,01
|
Укрнафта
|
54,99
|
0,00
|
57,49
|
0,00
|
52,69
|
0,15
|
27,12
|
0,00
|
UPG
|
57,00
|
0,00
|
59,00
|
0,00
|
51,90
|
0,00
|
27,23
|
0,00
|
AMIC
|
56,36
|
-0,02
|
57,23
|
-0,08
|
52,90
|
0,08
|
27,55
|
-0,07
|
Shell
|
59,34
|
0,00
|
62,49
|
0,00
|
55,42
|
0,00
|
28,52
|
0,04
|
SOCAR
|
60,99
|
0,00
|
62,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
53,69
|
0,00
|
|
|
49,88
|
0,00
|
26,90
|
0,01
|
KLO
|
58,09
|
0,00
|
59,29
|
0,00
|
55,09
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
BVS
|
56,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Chipo
|
55,26
|
0,00
|
|
|
51,17
|
0,00
|
27,10
|
0,00
|
Авантаж 7
|
53,45
|
0,00
|
|
|
49,95
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
53,80
|
0,00
|
|
|
50,30
|
0,00
|
|
|
Mango
|
54,77
|
0,00
|
|
|
52,19
|
0,00
|
27,73
|
0,00
|
Ovis
|
55,99
|
0,00
|
57,49
|
0,00
|
52,49
|
0,00
|
27,59
|
0,00
|
VST
|
55,92
|
0,00
|
|
|
51,60
|
0,00
|
27,08
|
0,00
|
Marshal
|
53,30
|
0,00
|
56,07
|
0,00
|
50,80
|
0,00
|
26,70
|
0,00
|
Маркет
|
53,49
|
0,00
|
|
|
49,99
|
0,00
|
|
|
Олас
|
53,99
|
0,00
|
|
|
50,99
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
VostokGaz
|
55,99
|
-0,60
|
|
|
53,99
|
-0,50
|
28,49
|
0,30
|
U.GO
|
54,90
|
0,00
|
|
|
52,40
|
0,00
|
27,90
|
1,00
|
Neftek
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Кворум
|
54,48
|
0,00
|
|
|
51,48
|
0,00
|
26,38
|
0,00
|
Автотранс
|
56,98
|
0,00
|
61,98
|
|
53,98
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
Рур груп
|
57,49
|
0,00
|
|
|
53,49
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
ZOG
|
54,00
|
0,00
|
56,50
|
0,00
|
52,50
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Катрал
|
55,99
|
0,00
|
|
|
49,99
|
0,00
|
26,17
|
0,20
|
SUNOIL
|
53,50
|
0,00
|
|
|
50,90
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
Green Wave
|
54,90
|
0,00
|
|
|
51,40
|
0,00
|
26,70
|
0,00
|
RLS
|
54,90
|
0,00
|
57,00
|
0,00
|
51,80
|
0,50
|
26,90
|
0,00
|
Фактор
|
53,50
|
0,30
|
|
|
47,40
|
0,10
|
|
|
Luxwen
|
55,99
|
-0,50
|
56,99
|
-0,50
|
52,49
|
-1,00
|
26,49
|
0,00
|
Паралель
|
57,32
|
0,00
|
|
|
53,99
|
0,00
|
28,66
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
56,57
|
-0,18
|
60,14
|
-0,09
|
52,91
|
0,02
|
28,02
|
0,01
|
|
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