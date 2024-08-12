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Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $80,3 за барель
15:41 12.08.2024 |
Ціни на нафту посилили підйом вдень у понеділок через побоювання ескалації ситуації на Близькому Сході.
Котирування жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:06 EET зросли на $0,68 (0,85%), до $80,34 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася до зазначеного часу на $0,83 (1,08%), до $77,67 за барель.
За підсумками минулого тижня вартість Brent піднялася на 3,7%, WTI - на 4,5%. Таким чином, нафта завершила зростанням перший тиждень із п'яти.
Обстановка на Близькому Сході залишається напруженою після вбивства минулого тижня голови політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані.
"Премія з урахуванням геополітичних ризиків в очікуванні відповіді Ірану Ізраїлю здатна підвищити ціни на нафту до певної межі, - зазначив глава відділу досліджень Onyx Capital Group Гаррі Чилінгірян. - Ринку потрібно більше чітких економічних даних для стабілізації".
Зокрема, цього тижня трейдери очікують щомісячних прогнозів глобального попиту на паливо від ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість діючих нафтових бурових установок у США збільшилася на три і становила 485 одиниць. Кількість газових установок знизилася на одну і становила 97.
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