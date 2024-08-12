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АНАЛІТИКА

Постачання нафти з країн, що не входять до ОПЕК+, у 2024 р. зростуть на 1,2 млн б/д, у 2025 р. - на 1,1 млн б/д, прогноз збережено - ОПЕК

 

Пропозиція нафти з країн, що не входять в угоду ОПЕК+, у 2024 році збільшиться на 1,23 млн барелів на добу - до 53 млн б/д, прогноз не змінився порівняно з попереднім місяцем, йдеться в серпневому звіті ОПЕК.

Водночас аналітики підвищили на 20 тис. б/д оцінку поставок у 2023 році, і на стільки ж - у 2024 році.

Аналітики зазначають, що видобуток нафти і конденсату в США в травні незначно знизився, тоді як видобуток широкої фракції вуглеводнів встановив новий місячний рекорд і вперше перевищив 7 млн б/д. Оцінку видобутку рідких вуглеводнів у США на 2024 рік підвищено на 10 тис. б/д - до 21,41 млн б/д (у 2023 році видобуто 20,9 млн б/д). Прогноз зростання виробництва в США на 2025 рік не змінився - 0,5 млн б/д - до 21,91 млн б/д.

У 2025 році ОПЕК очікує зростання виробництва рідких вуглеводнів у країнах, що не входять в ОПЕК+, ще на 1,1 млн б/д - до 54,1 млн б/д (прогноз зростання також не змінено). Основними драйверами зростання будуть США, Канада і Бразилія 2024 року, а 2025 року - США, Канада, Бразилія і Норвегія.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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