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АНАЛІТИКА

ОПЕК знизила прогноз зростання попиту на нафту у 2024р. на 135 тис. б/д - до 2,1 млн б/д, у 2025р. на 60 тис. б/д - до 1,8 млн б/д

 

Споживання нафти у світі 2024 року зросте на 2,11 млн барелів на добу - до 104,32 млн б/д, а не на 2,25 млн б/д, як передбачалося місяць тому, пише ОПЕК у своєму щомісячному звіті.

Таким чином, прогноз зростання попиту на нафту знижено на 135 тис. б/д. "Зниження відображає актуальні дані, отримані за I кв. і деякі випадки II кв. 2024 року, а також зниження очікувань щодо зростання попиту в Китаї. Очікується, що попит на нафту в країнах ОЕСР зросте на 0,2 млн б/д, а в інших країнах - на 1,9 млн б/д", - ідеться у звіті.

Аналітики знизили оцінку споживання за всіма чотирма кварталами поточного року: у I кварталі на 350 тис. б/д - до 103,15 млн б/д, у II кв. - на 90 тис. б/д, до 103,7 млн б/д, у III кв. - на 50 тис. б/д, до 104,85 млн б/д, у IV кв. - на 50 тис. б/д, до 105,57 млн б/д.

Прогноз зростання споживання в 2025 році знижено на 60 тис. б/д, і тепер ОПЕК очікує, що в 2025 році попит на нафту зросте на 1,78 млн б/д, а не на 1,85 млн б/д, як передбачалося раніше, і становитиме 106,11 млн б/д.

Попередні дані за червень показують, що загальні комерційні запаси нафти в країнах ОЕСР знизилися в місячному обчисленні на 14,1 млн барелів - до 2,831 млрд барелів. Це на 38,4 млн барелів більше, ніж у червні 2023 року, але на 66,8 млн барелів менше, ніж у середньому за останні п'ять років, і на 116,1 млн барелів нижче за середній показник за 2015-2019 роки. Зокрема, запаси нафти знизилися на 17,3 млн барелів - до 1,365 млрд бар, нафтопродуктів - зросли на 3,1 млн барелів, до 1,467 млрд бар.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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