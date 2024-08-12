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Ціни на нафту стабільні на тлі ескалації між Іраном та Ізраїлем
07:38 12.08.2024 |
Ціни на нафту стабілізувалися на азіатських торгах у понеділок, зберігши зростання минулого тижня на тлі повідомлень у ЗМІ про ймовірність удару Ірану по Ізраїлю найближчими днями.
Деякі обнадійливі економічні дані також сприяли поліпшенню настроїв, особливо після того, як трейдери посперечалися, що побоювання щодо рецесії в США були перебільшені. Цього тижня вийде ще більше ключових економічних даних.
Вихідний день в Японії призвів до відносно нижчих обсягів торгів.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:09 EET, термін дії яких закінчується в жовтні, впали на 0,2% до $79,50 за барель, в той час як ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate впали на 0,2% до $78,74 за барель.
Ізраїльська розвідка вважає, що Іран атакує Ізраїль безпосередньо і протягом декількох днів, повідомило в неділю агентство Axio.
Удар, ймовірно, буде завдано у відповідь на вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані минулого місяця.
Ізраїль також продовжував наступ в Газі, завдавши серію ударів на вихідних, що вказує на малі шанси на деескалацію цього тривалого конфлікту.
Тривалий конфлікт призвів до того, що трейдери додали до цін на нафту більшу премію за ризик на фоні зростаючих побоювань, що більш масштабна війна на Близькому Сході порушить постачання нафти з регіону, багатого на нафту.
Цього тижня в центрі уваги також будуть показники інфляції в низці провідних економік світу, насамперед у США.
Індекс споживчих цін буде опублікований в середу, і очікується, що він покаже деяке уповільнення інфляції в липні, що є гарною ознакою для очікувань зниження процентних ставок у вересні.
Дані по індексу споживчих цін Індії, найбільшого імпортера нафти, будуть опубліковані в понеділок і, як очікується, також покажуть суттєве уповільнення інфляції, в той час як дані по індексу споживчих цін Великобританії будуть опубліковані в середу.
До минулого тижня ціни на нафту падали чотири тижні поспіль на тлі побоювань щодо уповільнення економічного зростання, особливо в найбільших споживачах нафти - США та Китаї.
Але деякі обнадійливі економічні дані зі США свідчать про те, що рецесія в найбільшому споживачі палива в світі, можливо, не є неминучою, допомагаючи стимулювати деякі потоки в нафту.
Окрім економічних показників, цього тижня також будуть опубліковані щомісячні звіти Організації країн-експортерів нафти та Міжнародного енергетичного агентства.
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