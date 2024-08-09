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Ціни на нафту зростають і завершують тиждень у плюсі, Brent торгується близько $79,5 за барель
15:52 09.08.2024 |
Статдані, опубліковані напередодні, послабили побоювання інвесторів щодо стану американського ринку праці та можливості рецесії в США, що призвело до загального збільшення апетиту до ризику на світових ринках.
"Трейдери продовжують стежити за економічними новинами зі США та Китаю, оцінюючи їхній можливий вплив на попит на нафту", - зазначає аналітик із Близького Сходу і Північної Африки брокерської компанії BDSwiss Мазен Салхаб.
"Напрямок грошово-кредитної політики в Штатах, ймовірно, залишатиметься важливим рушійним фактором для нафтового ринку, з огляду на те, як різко можуть змінюватися очікування експертів", - наводить слова Салхаба Market Watch.
У центрі уваги трейдерів, як і раніше, залишається ситуація на Близькому Сході, ринки очікують атаки Ірану на Ізраїль після нещодавнього вбивства в Тегерані голови політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії.
Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:30 EET становить $79,47 за барель, що на $0,31 (0,39%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,36 (0,47%), до $76,55 за барель.
З початку цього тижня Brent подорожчала на 3,5%, WTI - на 4%, незважаючи на падіння разом із іншими ризиковими ринками в понеділок.
"Ціна Brent раніше на тижні впала до нижньої межі довготривалого діапазону, що зберігається, - $75-90 за барель, - сказав Оле Хансен, який відповідає за стратегію на сировинних ринках у Saxo Bank. - Стабілізація світових ринків, геополітична напруженість, а також зниження запасів нафти в США забезпечили відновлення цін".
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