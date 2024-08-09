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АНАЛІТИКА

Нафта зростає на 3% за тиждень на тлі зростання напруженості на Близькому Сході і поліпшення прогнозів щодо США

 

Ціни на нафту зросли на торгах в Азії в п'ятницю, досягнувши тижневого приросту більш ніж на 3%, оскільки дані по зайнятості в США заспокоїли побоювання щодо попиту, а побоювання щодо розширення конфлікту на Близькому Сході збереглися.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:06 EET виросли на 9 центів, або на 0,11%, до $79,25 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 12 центів до 76,31 долара за барель.

І Brent, і WTI мають зрости більш ніж на 3% за тиждень.

Ізраїльські сили посилили авіаудари по сектору Газа в четвер, в результаті чого загинуло щонайменше 40 осіб, повідомили палестинські медики, в ході подальших боїв з бойовиками ХАМАС, оскільки Ізраїль готується до потенційної більш широкої війни в регіоні.

"Ціни на нафту продовжують відновлюватися після нещодавнього падіння, оскільки підвищені геополітичні ризики опинилися в центрі уваги", - сказав аналітик ANZ Деніел Хайнс.

Вбивство минулого тижня високопоставлених членів бойових угруповань ХАМАС і Хезболла підвищило ймовірність ударів у відповідь з боку Ірану по Ізраїлю, що викликало занепокоєння з приводу поставок нафти з найбільшого в світі регіону-виробника.

Цього тижня пов'язані з Іраном бойовики-хусити продовжили напади на міжнародне судноплавство поблизу Ємену на знак солідарності з палестинцями у війні між Ізраїлем і ХАМАСом.

У четвер агентство морських торгових операцій Великої Британії (UKMTO) повідомило, що отримало повідомлення про інцидент біля узбережжя Мохи, портового міста в Ємені.

Надавши додаткову підтримку цінам, лівійська National Oil Corp. оголосила форс-мажорні обставини на своєму нафтовому родовищі Шарара з середи, йдеться в заяві компанії, додавши, що вона поступово скорочує видобуток на родовищі через протести.

Також на Близькому Сході король Саудівської Аравії, найбільшого світового експортера нафти, постановив, що кабінет міністрів може збиратися за відсутності його самого і прем'єр-міністра, його сина, спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана, повідомили в четвер державні ЗМІ.

У травні 88-річний король Салман лікувався від запалення легенів. 38-річний принц Мухаммед є фактичним правителем з 2017 року.

Настрої в США покращилися після того, як дані показали, що минулого тижня кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, впала більше, ніж очікувалося, що свідчить про те, що побоювання щодо розпаду ринку праці були перебільшеними, і послабило побоювання щодо рецесії.

Долар виріс на даних по зайнятості. Однак сильніший долар зазвичай має тенденцію до зниження цін на нафту, оскільки покупці, які використовують інші валюти, змушені платити більше за нафту, деноміновану в доларах.

У Китаї липневі показники індексу споживчих цін не продемонстрували жодних ознак зростання споживчого попиту, незважаючи на стимулювання споживання.

Згідно з даними, опублікованими в п'ятницю, минулого місяця ціни зростали дещо швидше, ніж очікувалося, але це відбувалося переважно через погодні умови, які вплинули на постачання продовольства.

Ринки в ключовому центрі торгівлі нафтою в Сінгапурі були закриті на державне свято.
За матеріалами: investing.com
 

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