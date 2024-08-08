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АНАЛІТИКА

Нафта стабілізувалася після стрибка напередодні, Brent біля $78,33 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок слабо змінюються в ціні вдень у четвер після активного підйому днем раніше.

Котирування жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:33 EET перебувають на рівні закриття попередньої сесії, $78,33 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася до зазначеного часу на 14 центів, до $75,37 за барель.

Днем раніше Brent підскочила в ціні на 2,4%, WTI - на 2,8%.

Як стало відомо напередодні, запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 3,73 млн барелів. Зниження було зафіксовано за підсумками шостого тижня поспіль і перевищило прогноз опитаних S&P Global Commodity Insights аналітиків, який передбачав скорочення запасів нафти на 0,7 млн барелів.

При цьому резерви бензину зросли на 1,34 млн барелів, дистилятів - на 949 тис. барелів. Експерти очікували скорочення на 2,4 млн барелів і 0,7 млн барелів відповідно.

Крім того, інвестори стежать за обстановкою на Близькому Сході, де Іран готується завдати удару у відповідь по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані глави руху ХАМАС Ісмаїла Ханії.

"Визначальну роль для динаміки ризикових активів, включно з нафтою, як і раніше, відіграє макроекономіка, - зазначив глава відділу досліджень в Onyx Capital Group Гаррі Чилінгірян. - У плані геополітики всі очікують, коли і як Іран відповість Ізраїлю. Форма відповідної реакції Ірану визначить розмір надбавки до нафтових котирувань, що враховує ризик".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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