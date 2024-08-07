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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають, Brent торгується вище $77,8 за барель

 

Ціни на нафту зростають на торгах у середу слідом за світовими фондовими ринками, які відновлюються після нещодавнього обвалу.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:35 EET становить $77,81 за барель, що на $1,33 (1,74%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $1,3 (1,78%), до $74,5 за барель.

Увагу трейдерів, як і раніше, сфокусовано на ситуації на Близькому Сході, ринки очікують атаки Ірану на Ізраїль після нещодавнього вбивства в Тегерані глави політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Цей фактор підтримує ціни, незважаючи на нові сигнали зниження попиту в Китаї. Обсяг імпорту нафти в КНР минулого місяця становив 9,97 млн барелів на добу, що на 12% менше, ніж у червні та на 3% нижче за показник липня 2023 року, повідомило Головне митне управління країни.

У середу трейдери також очікують публікації міністерством енергетики США щотижневого звіту про запаси енергоносіїв у країні минулого тижня. Оцінки Американського інституту нафти, опубліковані напередодні, показали незначне підвищення резервів нафти в Штатах - на 180 тис. барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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