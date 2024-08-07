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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту підвищуються, Brent торгується на рівні $76,75 за барель

 

Ціни на нафту зростають у середу після невеликого підвищення за підсумками попередньої сесії.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:20 EET становить $76,75 за барель, що на $0,27 (0,35%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У вівторок ці контракти подорожчали на $0,18 (0,2%), до $76,48 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,3 (0,41%), до $73,5 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів збільшилася на $0,26 (0,4%), до $73,2 за барель.

Увагу трейдерів, як і раніше, сфокусовано на ситуації на Близькому Сході, ринки чекають на атаку Ірану на Ізраїль після недавнього вбивства в Тегерані глави ХАМАС Ісмаїла Ханії.

"Якщо ситуація на Близькому Сході спалахне, і це вплине на постачання нафти з регіону, ціни швидко підуть угору", - зазначає аналітик Commerzbank Карстен Фрітш.

Тиск на нафтовий ринок, як і раніше, чинять побоювання трейдерів щодо перспектив попиту на нафту, з огляду на сигнали ослаблення економік Китаю і США.

Статдані, опубліковані в середу, засвідчили уповільнення темпів зростання в КНР у липні за більш суттєвого, ніж очікувалося, підвищення імпорту.

У середу Міненерго США оприлюднить щотижневий звіт про запаси енергоносіїв у країні минулого тижня. Оцінки Американського інституту нафти, опубліковані напередодні, показали незначне підвищення резервів нафти в Штатах - на 180 тис. барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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