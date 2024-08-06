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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до слабкого зниження, Brent подешевшала до $76,2 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок почали помірно знижуватися удень у вівторок, демонструючи негативну динаміку четверту сесію поспіль.

Котирування жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:37 EET зменшилися на 10 центів, до $76,2 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до зазначеного часу на 14 центів, до $72,8 за барель.

Днем раніше Brent подешевшала на 0,7%, WTI - на 0,8%.

Головним негативним фактором для нафтового ринку залишаються побоювання скорочення попиту на паливо в США і Китаї на тлі слабких статданих.

Тим часом підтримку нафті надають ризики перебоїв поставок палива через зростаючу напруженість на Близькому Сході. Інвестори очікують відповідних дій Ірану на вбивство глави політичного бюро ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані минулого тижня.

"Якщо на Близькому Сході трапиться ескалація, яка торкнеться постачання нафти, ціни можуть швидко перейти до зростання", - написав аналітик Commerzbank Карстен Фрітш.

Ще одним фактором підтримки для ринку є припинення видобутку на найбільшому в Лівії нафтовому родовищі Sharara через проблеми з безпекою. Максимальна продуктивність Sharara становить 320 тис. барелів на добу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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