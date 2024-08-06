Ціни на нафту зросли на 1% на побоюваннях, що розширення конфлікту на Близькому Сході може скоротити пропозицію

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% у вівторок, відігравши втрати попередньої сесії, на тлі побоювань щодо пропозиції на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході, сильних даних по сектору послуг США і скорочення видобутку на лівійському нафтовому родовищі Шарара.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:54 EET подорожчали на 97 центів, або на 1,27%, до $77,27 за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate піднялися на $1,14, або на 1,56%, до $74,08.

У понеділок обидва бенчмарки впали приблизно на 1% на тлі падіння світових фондових ринків.

Падіння нафти було обмежене зростанням побоювань, що Іран, ключовий виробник нафти на Близькому Сході, може помститися Ізраїлю і США за вбивство лідера ХАМАС в Тегерані і ізраїльську атаку, в результаті якої загинув командир Хезболли в Лівані, що потенційно може призвести до більш широкої регіональної війни.

У понеділок щонайменше п'ятеро американських військовослужбовців були поранені в результаті нападу на військову базу в Іраку, повідомили Reuters американські офіційні особи. Було незрозуміло, чи пов'язаний напад з погрозами відплати.

"Схоже, що нафта відіграла частину своїх втрат, оскільки більш широке занепокоєння можливою ескалацією конфлікту на Близькому Сході продовжує додавати побоювань на нафтовому ринку. Можливість повномасштабної війни на Близькому Сході стає реальною, що загрожує глобальним поставкам", - зазначає Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova в Сінгапурі, в електронному листі.

США закликають країни донести до Ірану, що ескалація не в їхніх інтересах, заявив в понеділок представник Державного департаменту.

Підтримку нафті також надали нічні дані, які показали, що активність в секторі послуг в США, найбільшому споживачі нафти в світі, відновилася з чотирирічного мінімуму в липні.

Зростання цін на нафту також відбулося на тлі більш широкого ралі на азіатських фондових ринках після їх падіння в понеділок.

"Ралі на світових ринках протягом ночі також, схоже, виправили загальні хворобливі настрої, що призвело до відкриття нових позицій по нафті", - сказав Сачдева з Phillip Nova.

Побоювання щодо зниження видобутку на лівійському нафтовому родовищі Шарара потужністю 210 000 барелів на добу також підтримали ціни. Видобуток на цьому родовищі, одному з найбільших в країні, впав приблизно на 20% через протести, що тривають.

Ці проблеми з видобутком компенсували деякі попередні макроекономічні негаразди на ринку, зазначають аналітики ING у своїй замітці для клієнтів.