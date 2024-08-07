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Автогаз у липні здорожчав на 1,42 грн/л

Автогаз у липні здорожчав на 1,42 грн/л

 Динаміка роздрібних цін на газ в Україні у липні 2024 р., грн/л

Протягом липня вартість скрапленого газу в роздробі зросла більше, ніж на 5% (1,42 грн/л), - до 28,01 грн/л, досягнувши показника кінця квітня. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Пальне здорожчало у всіх мережах без винятку. Найбільше в середньому - на 2,41 грн/л - збільшилася ціна на ресурс у національній мережі AMIC - на 2-2,70 грн/л залежно від області.

Більш як 2 грн/л додали ціни в мережах Chipo, VST, VostokGaz, SUNOIL, «Укрнафта», Neftek, RLS, Rodnik (див. табл.).

У преміум-мережах ціни на ресурс зросли на 1 грн/л. Менш суттєво здорожчав газ у середньому тільки у «Рур груп», UPG і Shell - на відповідно 80 коп./л, 99 коп./л і 94 коп./л.

У дискаунт-мережах «БРСМ-Нафта» і «Авантаж 7» ціни на LPG збільшилися на 1,71 грн/л і 1,20 грн/л, що призвело до скорочення відриву між ними й маркетмейкерами у липні порівняно з червнем у середньому на 25 коп./л, до 2,72 грн/л.

Автогаз у липні здорожчав на 1,42 грн/л

 

Потенціал для подальшого здорожчання газу зберігається, адже протягом липня гуртові ціни на LPG збільшилися на 6 860 грн/т, або 3,7 грн/л. Зі слів операторів, розтягнути зростання вдається завдяки дешевим запасам газу, сформованим кілька місяців тому. Також мережі частково жертвували маржею, рівень якої був на непоганому рівні у травні-червні.

Наприкінці липня темпи цін трохи знизилися. «Нисхідна динаміка валютного курсу в кінці місяця давала можливість залишатися на встановленому рівні. Але у ціни є потенціал зрости до 30 грн/л», - зазначили в одній із великих паливних мереж.

Автогаз у липні здорожчав на 1,42 грн/л

 

Автогаз у липні здорожчав на 1,42 грн/л

 

Зі слів операторів, загалом у липні проливи газу були кращими, ніж у травні-червні цього року. Втім, в другій половині місяця продажі почали знижуватися на 3-6% за тиждень. Чіткого пояснення просадці у мереж немає. «Це може бути сукупність чинників: зростання ціни, більш прохолодна погода, дії ТЦК в регіонах», - зазначили в одній із мереж південно-східного регіону.


Зміна роздрібних цін на газ на АЗК в липні 2024 р., грн/л:

Мережа

Вартість

01.08.24

Зм. до 01.07.24

ОККО

28,99

1,00

SOCAR

28,99

1,00

Neftek

28,99

2,00

WOG

28,98

1,00

Авіас

28,93

1,39

Параллель

28,66

1,00

KLO

28,49

1,00

Shell

28,48

0,94

VostokGaz

28,19

2,20

ZOG

28,00

1,50

BVS

27,99

1,00

Rodnik

27,99

2,00

Автотранс

27,98

1,00

Mango

27,73

1,42

AMIC

27,71

2,41

Ovis

27,59

1,90

Рур груп

27,50

0,80

SUNOIL

27,40

2,20

UPG

27,22

0,99

Укрнафта

27,12

2,13

Chipo

27,10

2,24

VST

27,10

2,24

U.GO

26,90

1,50

RLS

26,90

2,00

БРСМ-Нафта

26,86

1,71

Marshal

26,70

1,38

Green Wave

26,70

1,80

Luxwen

26,49

1,80

Олас

26,40

1,41

Кворум

26,38

1,40

Катрал

25,97

1,48

Авантаж 7

25,95

1,20

Середня ціна в Україні

28,01

1,42
За матеріалами: EnKorr
 

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