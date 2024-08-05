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Нафта марки Brent впала до мінімуму з грудня, торгується близько $75,4 за барель
14:21 05.08.2024 |
Падіння цін на нафту прискорилося в понеділок на побоюваннях рецесії в США, ціна Brent опустилася до мінімуму з середини грудня минулого року.
Жовтневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:20 EET подешевшали на $1,43 (1,86%), до $75,38 за барель.
Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $1,5 (2,04%), до $72,02 за барель.
За підсумками минулого тижня Brent знизилася в ціні на 4,3%, WTI - на 4,7%. Обидві марки завершили в мінусі четвертий тиждень поспіль.
Головним негативним фактором для світових ринків стали побоювання рецесії в Сполучених Штатах. Аналітики Goldman Sachs підвищили ймовірність того, що такий сценарій реалізується в найближчий рік, до 25% з 15%. Також нафтотрейдери занепокоєні перспективами скорочення попиту на паливо в Китаї.
"Світові ринки акцій все ще перебувають під сильним знижувальним тиском, а отже, в короткостроковій перспективі є ризики подальшого зниження, - зазначив глава відділу досліджень в A/S Global Risk Management Арне Лохманн Расмуссен. - У центрі уваги ринку нафти перебувають страхи серйозного уповільнення американської економіки, яка, можливо, навіть наближається до рецесії".
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