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АНАЛІТИКА

У липні експорт російської нафти обвалився – Bloomberg

 

У липні експорт російської нафти з основних західних портів знизився до найнижчого рівня за останні 19 місяців, а загальний експорт нафти впав до найнижчого показника майже за рік, повідомляє агентство Bloomberg.

Минулого місяця глобальні постачання скоротилися приблизно на 586 000 барелів на добу.

Особливо помітне скорочення постачань було до Китаю, яке зменшилося на понад 1,4 мільйона барелів на добу, що стало найбільшим падінням цього року.

Збільшення експорту нафти з Саудівської Аравії та США частково компенсувало зниження постачань з Росії, Бразилії, Венесуели та Катару.

Російський експорт, переважно сорту Urals, з балтійських портів Приморськ та Усть-Луга, а також з Новоросійська на Чорному морі у липні знизився до майже 1,8 мільйона барелів на добу. У червні цей показник становив 2,2 мільйона барелів на добу.

Росія почала краще дотримуватися своїх квот у рамках угоди OPEC+, а також відновлення роботи нафтопереробних заводів усередині країни може зменшити обсяги нафти, які експортуються.

Окремий аналіз, проведений цього тижня, показав, що загальний експорт російської нафти морем був найнижчим майже за рік, а відправлення з балтійських портів знизилися до найнижчого рівня з грудня 2022 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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