Фінансові новини
- |
- 05.08.24
- |
- 12:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У липні експорт російської нафти обвалився – Bloomberg
10:42 05.08.2024 |
У липні експорт російської нафти з основних західних портів знизився до найнижчого рівня за останні 19 місяців, а загальний експорт нафти впав до найнижчого показника майже за рік, повідомляє агентство Bloomberg.
Минулого місяця глобальні постачання скоротилися приблизно на 586 000 барелів на добу.
Особливо помітне скорочення постачань було до Китаю, яке зменшилося на понад 1,4 мільйона барелів на добу, що стало найбільшим падінням цього року.
Збільшення експорту нафти з Саудівської Аравії та США частково компенсувало зниження постачань з Росії, Бразилії, Венесуели та Катару.
Російський експорт, переважно сорту Urals, з балтійських портів Приморськ та Усть-Луга, а також з Новоросійська на Чорному морі у липні знизився до майже 1,8 мільйона барелів на добу. У червні цей показник становив 2,2 мільйона барелів на добу.
Росія почала краще дотримуватися своїх квот у рамках угоди OPEC+, а також відновлення роботи нафтопереробних заводів усередині країни може зменшити обсяги нафти, які експортуються.
Окремий аналіз, проведений цього тижня, показав, що загальний експорт російської нафти морем був найнижчим майже за рік, а відправлення з балтійських портів знизилися до найнижчого рівня з грудня 2022 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|F-16 вже в Україні. Яке озброєння «засвітили» на українських винищувачах
|Підвищення податків: Гетманцев оприлюднив перші зміни до законопроєкту Кабміну
|Чому виник скандал навколо відбудови Охматдиту і хто у цьому винен
|Україна виплатила 200 мільйонів доларів власникам ВВП-варантів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінекономіки оновить Експортну стратегію України в умовах війни
|Україна отримала від США грант на $3,9 мільярда
|У липні експорт російської нафти обвалився – Bloomberg
|Народжуваність в Україні впала у 1,5 раза у порівнянні з довоєнним періодом
|«єРобота»: Для українських виноробів розширили можливість використання грантів
|Ціни на нафту знижуються, побоювання рецесії в США нівелюють занепокоєння щодо пропозиції на Близькому Сході
Бізнес
|Microsoft видаляє рекламу з Skype та впроваджує нові функції AI і OneAuth
|Робот-стоматолог вперше у світі провів операцію самостійно — у 8 разів швидше за людину-лікаря
|У Meta визнали «галюцинації» ШІ після замаху на Трампа
|Сонячні панелі з додатковою обробкою: відкриття, що покращує ефективність та надійність
|Spotify знімає обмеження на перегляд текстів пісень для безкоштовних акаунтів
|Uber оголосив про партнерство з китайським брендом електрокарів BYD
|Китайські електромобілі посіли рекордну частку європейського ринку