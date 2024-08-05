Ціни на нафту знижуються, побоювання рецесії в США нівелюють занепокоєння щодо пропозиції на Близькому Сході

Ф'ючерси на нафту продовжили падіння на волатильній сесії в понеділок, оскільки побоювання рецесії в найбільшому споживачі нафти - США - нівелювали занепокоєння з приводу поставок, викликані зростанням напруженості на Близькому Сході, найбільшому нафтовидобувному регіоні світу.

Фондові ринки в Азії також впали, оскільки побоювання щодо рецесії в США змусили інвесторів виходити з ризикових активів, роблячи ставку на те, що для порятунку зростання знадобиться швидке скорочення темпів видобутку нафти.

Нафта марки Brent о 08:05 EET подешевшала на 1,04 долара, або на 1,4%, до 75,77 долара за барель , в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 72,43 долара за барель, що на 1,09 долара, або на 1,5%, нижче.

У п'ятницю ціни на нафту Brent і WTI впали більш ніж на 3%, причому обидва контракти зазнали втрат четвертий тиждень поспіль, що є найбільшим падінням з листопада.

Побоювання рецесії в США, викликані слабким липневим звітом про зайнятість в п'ятницю, лише "додають побоювань щодо попиту в Китаї, які вже деякий час зберігаються на нафтовому ринку", відзначають аналітики ING на чолі з Уорреном Паттерсоном в своїй замітці.

Падіння споживання дизельного палива в Китаї, який є найбільшим світовим джерелом зростання попиту на нафту, тисне на ціни на нафту.

Нафта також опинилася під тиском після того, як ОПЕК+ дотримується свого плану поетапного добровільного скорочення видобутку з жовтня, а це означає, що поставки зростуть пізніше в цьому році, кажуть аналітики.

Опитування Reuters показало в п'ятницю, що видобуток нафти в ОПЕК зріс у липні, незважаючи на скорочення видобутку групою.

Однак ціни на нафту підтримуються геополітичними ризиками на Близькому Сході, оскільки бойові дії в Газі продовжилися в неділю, на наступний день після того, як раунд переговорів в Каїрі завершився безрезультатно.

Ізраїль і США готуються до серйозної ескалації в регіоні після того, як Іран і його союзники ХАМАС і Хезболла пообіцяли помститися Ізраїлю за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії і Фуада Шукра, вищого військового командира ліванського збройного угруповання Хезболла минулого тижня.

"Ризик ширшої регіональної війни, хоча я все ще вважаю його невеликим, не можна ігнорувати", - сказав аналітик ринку ІГ з Сіднея Тоні Сікамор. "На даний момент існують значні ліві і праві хвостові ризики".