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Нафта слабо дорожчає, Brent торгується біля $79,7 за барель
16:03 02.08.2024 |
Підйом цін на нафту сповільнився вдень у п'ятницю.
Жовтневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:19 EET подорожчали на $0,14 (0,18%), до $79,66 за барель.
Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилися в ціні до цього часу на $0,12 (0,16%), до $76,43 за барель.
Напередодні Brent подешевшала на 1,6%, WTI - на 2,1% на слабких статданих зі США.
У четвер стало відомо, що індекс ділової активності у виробничому секторі США (ISM Manufacturing) у липні опустився до мінімальних з листопада 2023 року 46,8 пункту з 48,5 пунктів у червні. Консенсус-прогноз аналітиків передбачав підвищення до 48,8 пункту. Значення індикатора нижче 50 пунктів свідчить про спад активності в секторі, він перебуває нижче цієї позначки 20 місяців із 21 і вже четвертий місяць поспіль.
"Слабке зростання більшості найбільших економік світу може негативно позначитися на попиті на нафту - навіть незважаючи на те, що напруженість, що зростає, на Близькому Сході може позначитися на пропозиції", - зазначила аналітикиня Panmure Liberum Ешлі Келті.
Тим часом ОПЕК+ за підсумками засідання напередодні підтвердила поточні домовленості щодо обсягів скорочення видобутку і також дала "бичачий" для ринку середньостроковий сигнал про готовність за необхідності відмовитися від нарощування видобутку з жовтня поточного року.
Наступну зустріч міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC) призначено на 2 жовтня.
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