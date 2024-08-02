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Підвищення акцизних податків з 1 вересня 2024 року підживлюватиме зростання цін на пальне в Україні, - НБУ
13:26 02.08.2024 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2024 року).
За прогнозом НБУ, пальне подорожчає за третій квартал 2024 року на 3,8%, за четвертий квартал - ще на 5,4%. У підсумку, до кінця року пальне подорожчає більш ніж на 9%.
Як зазначили НБУ, короткостроковий знижувальний тиск матиме й значна пропозиція пального завдяки запасам, сформованим напередодні підвищення акцизів. Проте в міру їх вичерпання й під впливом підвищення акцизів та ефектів перенесення від послаблення обмінного курсу гривні в попередні періоди ціни на пальне зростуть наприкінці 2024 року - на початку 2025 року.
З даними НБУ, через вплив на собівартість це додатково тиснутиме на вартість окремих товарів і транспортних послуг.
"Але з наступного року зниження світових цін на нафту компенсує подальше зростання акцизного навантаження. У результаті зростання цін на пальне суттєво сповільниться - до 4%", - йдеться в прогнозі.
Крім того, в Україні з 1 вересня піднімуть акцизи на пальне. Це буде першим етапом підвищення податків.
З 1 вересня ставки акцизу на бензин зростуть з 215,5 євро до 242,6 євро. Ставки на дизельне пальне зростуть зі 139,5 євро до 177,6 євро. Ставки на автогаз зростуть з 52 до 165 євро. Законом встановлено графік щорічного збільшення акцизів (протягом чотирьох років).
Середні роздрібні ціни 31 липня на бензин А-95 становлять 56,74 гривні за літр, на дизельне паливо 52,88 гривні за літр, на автогаз 28,00 гривні за літр.
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