Хорватія готова транспортувати нафту до Угорщини та Словаччини, - прем'єр

Хорватії готова транспортувати нафту до Угорщини та Словаччини через Адріатичний нафтопровід JANAF.

Про це заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на хорватське інформаційне агентство HINA.

Пленкович повідомив, що надіслав листа угорському та словацькому прем'єрам, а також голові Європейської комісії, у якому висловив готовність Хорватії та нафтової компанії JANAF транспортувати нафту до Угорщини та Словаччини.

За його словами, оператор Адріатичного нафтопроводу JANAF готовий вести переговори з угорським енергоконцерном MOL з питань логістики та забезпечення енергетичної безпеки в умовах, що змінилися.

Як зазначив Пленкович, лист було надіслано в середу, 31 липня, "в контексті рішення України призупинити транзит через свою територію нафти російської компанії "Лукойл".

Глава хорватського уряду наголосив на готовності забезпечити постачання нафтопереробних підприємств Угорщини та Словаччини в обсязі понад 14 млн тонн сировини.

Постачання передбачається вести за допомогою нафтопроводу, який з'єднує термінал порту Омішаль на хорватському острові Крк в Адріатичному морі з територією Угорщини.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна заборонила транзит російської нафти "Лукойл" до Угорщини та Словаччини через свою територію. При цьому українські санкції проти "Лукойлу" було введено ще у 2018 році.

Після цього глава МЗС Угорщини Петер Сійярто погрожував Україні арбітражним судом, якщо не вдасться домовитись у ході консультацій з ЄС. Але консультації так і не розпочалися, рішення про це Єврокомісія поки що не ухвалила.

Своєю чергою Словаччина погрожувала припиненням експорту в Україну дизельного палива, якщо транзит російської нафти не відновиться.

Нещодавно повідомлялося, що Україна готова взяти участь у консультаціях щодо ситуації з транзитом нафти "Лукойл" до Словаччини та Угорщини, якщо Євросоюз ухвалить відповідне рішення.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна не має намірів скасовувати санкції проти російської компанії "Лукойл". Адже запроваджені обмеження не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та інших країн Європи.

До того ж Єврокомісія попередньо не виявила ризиків для безпеки постачання нафти до Угорщини та Словаччини після санкцій України проти "Лукойлу".