Дефіциту пального через можливі обмеження постачань зі Словаччини та Угорщини не буде - експерт

Можливі припинення постачань пально-мастильних матеріалів зі словацького та угорського напрямків до дефіциту на українському ринку не призведуть.

Про це заявив на брифінгу в Медіацентрі Україна директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, передає кореспондент Укрінформу.

За словами експерта, навіть без використання для перевезення пального морського коридору, як було до великої війни, жодних проблем із постачаннями бензину, дизпалива й автогазу в Україну нині немає. Бізнес швидко пристосувався до нових екстремальних умов.

Куюн нагадав, що в нас два основних напрямки імпорту - Польща й Румунія, південний та західний коридори.

"І це не стільки постачання із цих країн - це, швидше, про транзит їхніми територіями, використання їхніх портів. Туди ж надходить пальне з 15-20 держав, включно зі США, Саудівською Аравією, Кувейтом. Так, Угорщина і Словаччина можуть перекрити постачання дизпалива. Але це - лише 10% всіх обсягів. А потужностей для постачань з інших напрямків вистачить для збільшення обсягів пального на ринку щонайменше на 50%. Тож ми зможемо швидко компенсувати можливі втрати", - зазначив експерт.

На його переконання, це наслідок побудови нової унікальної системи постачань. Адже на початку війни ніхто в Європі не вірив, що таку велику країну можна забезпечити пальним виключно за допомогою автотранспорту.

«Але ми це зробили та бачимо, що ринок вже витримав кілька іспитів, у тому числі блекаутами. Він здатен постачати навіть більше пального, ніж треба країні», - підсумував Куюн.

Як повідомлялося, цього тижня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив, що його країна припинить постачання дизельного палива в Україну, якщо Київ не відновить транзит нафти від російського «Лукойла» до Словаччини та Угорщини. Це, за його словами, негативно позначається на роботі словацького нафтопереробного заводу Slovnaft. Також це, мовляв, може нашкодити інтересам Будапешта.

Як відомо, словацький НПЗ належить угорській компанії MOL.