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«Несподіваний фактор». Тіньовий ринок пального в Україні обвалився через удари Росії
22:52 01.08.2024 |
З початку повномасштабного вторгнення тіньовий ринок пального скоротився майже наполовину. Зокрема це спричинено руйнуваннями внаслідок російських обстрілів. Про це директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна.
"Насправді цей ринок скоротився. Скоротився він через, так би мовити, несподівані фактори - це не є робота податківців, силовиків чи нормативної бази, на жаль, це просто наслідок руйнування цих невеликих виробництв росіянами", - розповів експерт.
За словами експерта, російські обстріли знищили половину міні-НПЗ, яких до 2022 року було близько 20.
"Один з них, до речі, був знищений на початку червня, при тому під нуль, не залишилось нічого, це в Полтавській області. Тому заводів цих стало менше, з сировиною є проблеми, оскільки там є свої обставини, відповідно, ці обсяги є невеликі", - розповів експерт.
За оцінкою Куюна, обсяги виробництва на таких заводах становлять менш ніж 10% ринку, тоді як до 2022 року це було 25-30%.
У 2020 році, за підрахунками Куюна та директора з комерції Укргазвидобування Сергія Федоренка, в Україні працювало від 24 до 30 міні-НПЗ. Їхня головна особливість - це сезонність робіт і близьке розташування до нафтових родовищ: в основному Харківська та Полтавська області.
Часто такі НПЗ працюють у тіні, тобто не сплачують податки. Через "підпільну" діяльність міні-НПЗ держава недоотримувала у 2020 році близько 3,7 млрд грн на рік.
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