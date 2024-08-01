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Ціни на нафту зростають, Brent торгується близько $81,6 за барель
16:29 01.08.2024 |
Ціни на нафту підвищуються в четвер, трейдери стежать за розвитком ситуації на Близькому Сході і чекають результатів засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC).
Міністри обговорять ситуацію на світовому нафтовому ринку, а також виконання зобов'язань щодо зниження нафтовидобутку країнами-учасницями угоди в травні-червні.
Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:35 EET становить $81,58 за барель, що на $0,74 (0,92%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,73 (0,94%), до $78,64 за барель.
Як повідомлялося, главу політичного бюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханію було вбито в Тегерані, куди він прибув для відвідування інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіана. У ХАМАС поклали відповідальність за напад на Ізраїль.
Керівник Ісламської Республіки Іран аятолла Алі Хаменеї розпорядився провести пряму атаку на Ізраїль у відповідь на вбивство Ханії, повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.
"Тепер увесь регіон і нафтовий ринок будуть як на голках, чекаючи, чи відповість Іран", - ідеться в огляді аналітиків із сировинного сектору ING Воррена Паттерсона та Еви Менті.
Раніше новий президент Ірану заявляв, що прагнутиме до нормалізації економічних і міжнародних зв'язків, зокрема зняття американських санкцій, зазначають експерти.
"Якщо це так, іранський режим, імовірно, намагатиметься зробити більш зважені кроки у відповідь, щоб не поставити під загрозу реалізацію своїх цілей, - цитує аналітиків ING Market Watch. - У будь-якому разі нафтовому ринку необхідно закладати в ціни додаткову премію за геополітичний ризик, поки ця напруженість не ослабне".
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