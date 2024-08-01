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Підвищення акцизу на пальне з 1 вересня не вплине на ринок бензину і дизпалива - директор «А-95»
13:59 01.08.2024 |
Перший етап підвищення акцизу на моторне паливо з 1 вересня 2024 року не повинен призвести до помітного зростання цін на бензин і дизпаливо, вважає директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.
"З 1 вересня акциз на бензин збільшується на 1,5 грн на літр, на дизпаливо - менш ніж на 2 грн. Більш суттєве зростання, десь на 5 грн, буде на скраплений газ. Щодо бензину і дизеля взагалі не факт, що ми побачимо якісь зміни і зростання, оскільки 1,5-2 грн - це буденні ринкові коливання, які споживач навіть не помічає", - сказав він на брифінгу в "Медіацентрі Україна" в четвер.
Водночас, за словами Куюна, очікується зростання ціни на скраплений газ.
"Щодо скрапленого газу більш суттєве підвищення: там справді буде зростання ціни, думаю, на ті ж самі 5 грн, вона і підвищиться, однак це не означає, що це пальне втратить свою привабливість. Воно все одно виявиться набагато вигіднішим за бензин, і воно все одно буде вигідним для тих, хто має великі пробіги", - зазначив директор "А-95".
Як він пояснив, прогнози цін на ринку моторного пального, окрім податкової складової, мають враховувати динаміку світових цін на нафту, курс національної валюти, очікувані зміни в транспортній логістиці та низку інших чинників.
"Якби цей акциз запрацював сьогодні - не з 1 вересня, а з 1 серпня, - то впевнений, що ми б узагалі не побачили жодних змін цін на стелах, оскільки закупівельна вартість нафти знизилась, і зі зростанням акцизу вони б компенсували одна одну. Можливо, навіть було б подальше зниження цін, яке ми бачимо на сьогоднішньому ринку", - прокоментував експерт.
На його думку, у більш довгостроковій перспективі зниження цін на пальне буде зумовлено поверненням доступу України до морських шляхів транспортування палива.
"Щойно ми отримаємо доступ до великої води, до моря і портів, ми платитимемо менше хоча б завдяки логістиці - 3-4 грн буде мінус завдяки коротшому логістичному "плечу", - сказав Куюн.
Як він зазначив, нинішні високі ціни на пальне зумовлені чинною логістичною системою поставок через західний кордон, яка є дуже вартісною.
Як повідомлялося, Верховна Рада 18 липня ухвалила закон про поетапне підвищення акцизного податку на моторне паливо.
Законопроєктом передбачено графік щорічного збільшення акцизних ставок з 1 липня 2024 року до 1 січня 2028 року. Зокрема, акциз на бензин із чинних EUR213,5/1 тис. л має зрости до EUR242,6 - з липня 2024-го, EUR271,7 - 2025-го, EUR300,8 - 2026-го, EUR329,9 - 2027-го і EUR359 - 2028-го.
Акциз на дизельне паливо з чинних EUR139,5/1 тис. л має зрости до EUR177,6 з липня 2024-го, до EUR215,7 - у 2025-му, EUR253,8 - у 2026-му, EUR291,9 - у 2027-му та EUR330 - з 2028 року.
Акциз на скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном, LPG) з чинних EUR52/1 тис. л має зрости до EUR55,6 із липня 2024-го, до EUR59,2 - у 2025-му, EUR62,8 - у 2026-му, EUR66,4 - у 2027-му і EUR70 - із 2028 року.
Закон має набути чинності з 1 вересня 2024 року.
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