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АНАЛІТИКА

Нафта різко дорожчає на ескалації геополітичних ризиків, Brent біля $80,8 за барель

 

Зростання цін на нафту прискорилося вдень у середу через побоювання ескалації напруженості на Близькому Сході.

Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:21 EET подорожчали на $2,13 (2,71%), до $80,76 за барель. Термін їхнього біржового обігу закінчується із завершенням сесії в середу. Жовтневі контракти, які більш активно торгуються, дорожчають під час торгів на $2,11 (2,7%), до $80,18 за барель.

Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підскочили в ціні до цього часу на $2,51 (3,36%), до $77,24 за барель.

Обидві марки напередодні подешевшали на 1,4% і оновили мінімуми з 5 червня.

Як повідомлялося, главу політичного бюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханію було вбито в Тегерані, куди він прибув для відвідування інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіана. У ХАМАС поклали відповідальність за напад на Ізраїль і заявили, що угруповання не має наміру припиняти свою боротьбу.

Пезешкіан зі свого боку заявив, що винні у вбивстві Ханії пошкодують про скоєне, повідомляє агентство "Мехр". У МЗС Ірану раніше зазначили, що розпочали розслідування нападу.

"Ринок підвищив націнку на ризик для цін на нафту в очікуванні подробиць подій в Ірані", - написали аналітики ING Ева Менті та Воррен Паттерсон.

Тим часом оприлюднені у вівторок дані Американського інституту нафти (API) показали зниження запасів нафти в країні за тиждень на 4,5 млн барелів. Офіційні дані про резерви будуть опубліковані о 17:30 кч середи, і опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що вони зазначатимуть скорочення нафтових резервів на 1,6 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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