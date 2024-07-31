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Бензин, дизель та автогаз подорожчали за останній місяць: які ціни на АЗС
14:40 31.07.2024 |
Роздрібні ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні зросли у липні 2024 року. Найбільше подорожчав автогаз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 31 липня на бензин А-95 становлять 56,74 гривні за літр (+0,22 гривні за місяць), на дизельне паливо 52,88 гривні за літр (+0,23 гривні), на автогаз 28,00 гривні за літр (+1,40 гривні).
Ціни на АЗС 31 липя
Причини зміни цін
Україна з початку війни імпортує майже весь обсяг палива. Основним чинником, який впливає на ціну, є світові ціни на нафту. Сьогодні нафту Brent коштує близько 80,5 доларів за барель. У липні ціна знизилася приблизно на 6,5 доларів.
Ще одним фактором є курс долара, який лише за липень зріс на 2,1%. При цьому курс зростає вже кілька місяців поспіль фактично з грудня минулого року.
Крім того, в Україні з 1 вересня піднімуть акцизи на пальне. Це буде першим етапом підвищення податків. За прогнозами експертів, ціни на бензин та дизельне паливо можуть піднятися на 1-2 гривні за літр, на скраплений газ зростання може бути більшим - до 5-5,5 гривень за літр. В очікуванні на підвищення акцизів торговці можуть вже підвищувати ціни.
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