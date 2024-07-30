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Ціни на нафту посилили зниження, Brent торгується біля $79,3 за барель
15:41 30.07.2024 |
Ціни на нафту посилили зниження на торгах у вівторок.
Тиск на ринок продовжують чинити побоювання щодо скорочення попиту на сировину в Китаї в умовах ослаблення економіки КНР. Аналітики низки великих інвестбанків, зокрема Citigroup Inc., знову погіршили прогнози зростання економіки країни.
Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:45 EET становить $79,25 за барель, що на $0,53 (0,66%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,45 (0,55%), до $75,39 за барель.
"Занепокоєння з приводу попиту в Китаї залишається рушійною силою нафтового ринку з огляду на низку "ведмежих" статданих, оприлюднених протягом останніх тижнів", - зазначають аналітики з валютного сектору ING Воррен Паттерсон і Ева Манті, думку яких наводить Market Watch.
"Китай важливий для балансу глобального ринку, оскільки очікується, що саме на цю країну припаде понад 50% зростання попиту на нафту в 2024 році, - йдеться в огляді експертів. - Більш повільне, ніж очікується, підвищення попиту може кардинально змінити баланс".
Цього тижня трейдери очікують засідання Федеральної резервної системи, даних про запаси енергоносіїв у США, а також підсумків зустрічі ОПЕК+, яка відбудеться в четвер.
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