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АНАЛІТИКА

Фіцо пригрозив перекрити постачання дизпалива в Україну через заборону транзиту російської нафти

 

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив у понеділок, що його країна припинить постачання дизельного палива в Україну, якщо Київ не відновить транзит нафти від російського «Лукойлу».

Про це Фіцо сказав у відеозверненні у Фейсбуці, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

«Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлений найближчим часом, (словацький нафтопереробний завод - ред.) Slovnaft не продовжить постачання дизельного палива в Україну», - заявив Фіцо у відеозверненні.

Він додав, що поставки зі Словаччини покривають десяту частину споживання дизельного палива в Україні.

Як пише TASR, Фіцо зазначив, що повідомив про це послу України в Словаччині Мирославу Кастрану. «Я сказав (послу - ред.), що ми дотримуємося заходів і заяв, які ми зробили. Подальша реалізація цієї безглуздої санкції (припинення поставок нафти в Угорщину і Словаччину через Україну - ред.) тільки зашкодить Україні, Словаччині та Угорщині. А на Росію це практично не вплине», - сказав він.

Фіцо також додав, що у п'ятницю запропонував Прем'єр-міністру України Денису Шмигалю «технічне рішення» для відновлення транзиту нафти російського «Лукойлу» українською територією. Водночас словацький прем'єр не надав жодних подробиць своєї пропозиції, але сказав, що вона має залучити кілька країн.

«Я вітаю повідомлення про те, що відповідні торгові фірми вже думають про те, як реалізувати це технічне рішення в найкоротші терміни», - сказав Фіцо.

Як повідомляв Укрінформ, Словаччина та Угорщина заявили, що припинили отримувати нафту від свого ключового постачальника «Лукойл» після того, як у червні Україна запровадила заборону на транзит ресурсів російської енергетичної компанії через свою територію.
 

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