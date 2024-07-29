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АНАЛІТИКА

Міненерго: Україна не блокує транзит всієї російської нафти, тільки лукойлівської

 

Україна не блокує транзит всієї російської нафти в Угорщину і Словаччину. Санкції стосуються лише однією компанії - Лукойлу, сказала заступниця міністра Світлана Гринчук в ефірі єдиного телемарафону в понеділок.

"Україна була і є надійним партнером Європейського союзу в послугах транзиту природного газу і нафти. Україна гарантує безперебійний транзит нафти всіх компаній, стосовно яких не застосовуються санкції західних партнерів та РНБО", - сказала вона.

Лукойл перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими - стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.

"Це стосується лише комерційної діяльності компанії Лукойл на території України і не перешкоджає застосуванню санкційного винятку, встановленого для Угорщини та Словаччини [щодо можливості імпорту російської нафти через південну гілку нафтопроводу "Дружба"]. Рішення РНБО не впливає на поточні транспортні операції угорських і словацьких компаній, якщо власником транспортованої нафти не є підсанкційна компанія Лукойл", - сказала Гринчук.

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За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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