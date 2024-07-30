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Нафта перейшла до зниження, Brent подешевшала до $80,72 за барель
15:41 29.07.2024 |
Ціни на нафту почали знижуватися вдень у понеділок на побоюваннях з приводу світового попиту на паливо.
Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:30 EET подешевшали на $0,41 (0,51%), до $80,72 за барель.
Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,43 (0,56%), до $76,73 за барель.
За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 1,8%, WTI - на 1,9%.
На початку торгів у понеділок нафта дорожчала на побоюваннях ескалації конфлікту на Близькому Сході. Як повідомлялося, літаки ізраїльських ВПС минулої неділі здійснили серію нальотів на південь Лівану у відповідь на ракетний удар по населеному пункту Мадждал-Шамс на контрольованих ізраїльською стороною Голанських висотах.
"Побоювання ескалації напруженості на Близькому Сході спровокували купівлю нафти, але зростання виявилося обмеженим тривогами з приводу ослаблення попиту в Китаї", - написав аналітик Fujitomi Securities Тошитака Тазава.
Раніше повідомлялося, що імпорт палива до Китаю скоротився на 11% у першому півріччі 2024 року.
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