Фінансові новини
- |
- 29.07.24
- |
- 11:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта зростає на побоюваннях розширення конфлікту на Близькому Сході після ракетного удару по Голанських висотах
08:00 29.07.2024 |
Ціни на нафту зросли в понеділок, відіграючи втрати минулого тижня, на побоюваннях розширення конфлікту на Близькому Сході після ракетного удару по окупованих Ізраїлем Голанських висотах, в якому Ізраїль і США звинуватили ліванське збройне угруповання «Хезболла».
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 20 центів, або на 0,3%, до 81,33 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 9 центів, або на 0,1%, до 77,25 долара за барель.
Минулого тижня Brent втратила 1,8%, а WTI впала на 3,7% через падіння попиту в Китаї і надії на угоду про припинення вогню в Газі.
У неділю кабінет безпеки Ізраїлю уповноважив уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху прийняти рішення про «спосіб і час» відповіді на суботній ракетний удар по Голанських висотах, в результаті якого загинули 12 підлітків і дітей.
Підтримувана Іраном «Хезболла» заперечує відповідальність за цей напад, найсмертоносніший в Ізраїлі або на анексованій Ізраїлем території з часу нападу палестинського бойового угрупування ХАМАС 7 жовтня, що спричинив війну в Газі. Цей конфлікт поширився на кілька фронтів і ризикує перерости у ширший регіональний конфлікт.
Ізраїль пообіцяв відплату «Хезболлі» в Лівані, а в неділю ізраїльські літаки завдали ударів по цілях на півдні Лівану.
«Занепокоєння з приводу ескалації напруженості на Близькому Сході призвело до нових покупок, але зростання було обмежене тривалими побоюваннями щодо ослаблення попиту в Китаї», - сказав Тошитака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.
За останні кілька тижнів надії на припинення вогню в Газі набирають обертів.
Але Ізраїль хоче змін у плані перемир'я в Газі і звільнення заручників з боку ХАМАСу, що ускладнює угоду про припинення дев'ятимісячних бойових дій, які спустошили анклав, за словами західного чиновника, палестинця і двох єгипетських джерел.
Що стосується попиту, то дані, опубліковані раніше цього місяця, які показують, що загальний імпорт мазуту в Китаї впав на 11% в першій половині 2024 року, викликали занепокоєння щодо більш широких перспектив попиту в Китаї, який є найбільшим світовим імпортером нафти.
Тим часом американські енергетичні компанії минулого тижня другий тиждень поспіль збільшили кількість бурових установок для видобутку нафти і природного газу, збільшивши місячний показник до максимуму з листопада 2022 року, повідомила енергетична компанія Baker Hughes у своєму звіті в п'ятницю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Прем'єр Індії Моді відвідає Україну в серпні, - ЗМІ
|Мінфін не підтримує підвищення ПДВ. Це негативно вплине на всіх громадян
|У Раді не відмовляються від ідеї підвищення ПДВ
|Глава ЄК повідомила про виділення для України EUR1,5 млрд за рахунок доходів від активів РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.07.24
|Нафта зростає на побоюваннях розширення конфлікту на Близькому Сході після ракетного удару по Голанських висотах
|У Фіцо кажуть, що запропонували Києву «рішення» щодо нафти
|Мінфін не підтримує підвищення ПДВ. Це негативно вплине на всіх громадян
|Зеленський підписав закони про пільговий імпорт енергообладнання
|Японія передала Україні нову партію екскаваторів
Бізнес
|Google оновила Play Store, додавши безліч нових функцій, зокрема з ШІ
|Volkswagen відклав запуск електромобілів нового покоління
|Комп'ютерний збій ціною в $5,4 млрд: страховики оцінили збитки компаній зі списку Fortune 500
|Дослідження показують, що штучний інтелект не тільки збільшив навантаження, але й знизив продуктивність працівників
|Український бізнес із російським софтом: 17% вітчизняних компаній досі використовують CRM-системи країни-агресора
|Новий рівень творчості: штучний інтелект в Photoshop тепер здатен створювати зображення на основі текстових описів
|Зарядка електромобіля за 5 хвилин. Реальність чи ні