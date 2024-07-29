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АНАЛІТИКА

Нафта зростає на побоюваннях розширення конфлікту на Близькому Сході після ракетного удару по Голанських висотах

 

Ціни на нафту зросли в понеділок, відіграючи втрати минулого тижня, на побоюваннях розширення конфлікту на Близькому Сході після ракетного удару по окупованих Ізраїлем Голанських висотах, в якому Ізраїль і США звинуватили ліванське збройне угруповання «Хезболла».

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 20 центів, або на 0,3%, до 81,33 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 9 центів, або на 0,1%, до 77,25 долара за барель.

Минулого тижня Brent втратила 1,8%, а WTI впала на 3,7% через падіння попиту в Китаї і надії на угоду про припинення вогню в Газі.

У неділю кабінет безпеки Ізраїлю уповноважив уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху прийняти рішення про «спосіб і час» відповіді на суботній ракетний удар по Голанських висотах, в результаті якого загинули 12 підлітків і дітей.

Підтримувана Іраном «Хезболла» заперечує відповідальність за цей напад, найсмертоносніший в Ізраїлі або на анексованій Ізраїлем території з часу нападу палестинського бойового угрупування ХАМАС 7 жовтня, що спричинив війну в Газі. Цей конфлікт поширився на кілька фронтів і ризикує перерости у ширший регіональний конфлікт.

Ізраїль пообіцяв відплату «Хезболлі» в Лівані, а в неділю ізраїльські літаки завдали ударів по цілях на півдні Лівану.

«Занепокоєння з приводу ескалації напруженості на Близькому Сході призвело до нових покупок, але зростання було обмежене тривалими побоюваннями щодо ослаблення попиту в Китаї», - сказав Тошитака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

За останні кілька тижнів надії на припинення вогню в Газі набирають обертів.

Але Ізраїль хоче змін у плані перемир'я в Газі і звільнення заручників з боку ХАМАСу, що ускладнює угоду про припинення дев'ятимісячних бойових дій, які спустошили анклав, за словами західного чиновника, палестинця і двох єгипетських джерел.

Що стосується попиту, то дані, опубліковані раніше цього місяця, які показують, що загальний імпорт мазуту в Китаї впав на 11% в першій половині 2024 року, викликали занепокоєння щодо більш широких перспектив попиту в Китаї, який є найбільшим світовим імпортером нафти.

Тим часом американські енергетичні компанії минулого тижня другий тиждень поспіль збільшили кількість бурових установок для видобутку нафти і природного газу, збільшивши місячний показник до максимуму з листопада 2022 року, повідомила енергетична компанія Baker Hughes у своєму звіті в п'ятницю.

За матеріалами: investing.com
 

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