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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до помірного зниження, Brent опустилася нижче $82 за барель

 

Ціни на нафту почали опускатися вдень у п'ятницю після зростання напередодні, зумовленого сильними статданими зі США.

Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:00 EET подешевшали на $0,43 (0,52%), до $81,94 за барель.

Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,39 (0,5%), до $77,89 за барель.

Напередодні Brent зросла в ціні на 0,8%, WTI - на 0,9% на даних про прискорення зростання економіки США.

У четвер було оприлюднено попередні дані, згідно з якими американський ВВП збільшився на 2,8% у перерахунку на річні темпи в другому кварталі після підвищення на 1,4% у січні-березні. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав зростання на 2%.

Також напередодні Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) раптово знизив ставку за кредитами терміном на рік, які видають у межах програми середньострокового кредитування (MLF), до 2,3% річних із 2,5%. Трейдери розцінили це неоднозначно: з одного боку, як захід стимулювання китайської економіки, а з іншого - як ознака її слабкості.

"Ціни на нафту вже кілька місяців коливаються в досить вузькому діапазоні", - зазначив старший портфельний керуючий сінгапурського фонду 8VantEdge Pte Стефано Грассо. На його думку, котирування навряд чи впадуть нижче $70 за барель на тлі скорочення видобутку країнами ОПЕК+ і конфліктів у нафтовидобувних регіонах, при цьому значний обсяг вільних видобувних потужностей в ОПЕК+ обмежує зростання цін.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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