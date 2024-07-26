Фінансові новини
- |
- 26.07.24
- |
- 15:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта перейшла до помірного зниження, Brent опустилася нижче $82 за барель
14:34 26.07.2024 |
Ціни на нафту почали опускатися вдень у п'ятницю після зростання напередодні, зумовленого сильними статданими зі США.
Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:00 EET подешевшали на $0,43 (0,52%), до $81,94 за барель.
Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,39 (0,5%), до $77,89 за барель.
Напередодні Brent зросла в ціні на 0,8%, WTI - на 0,9% на даних про прискорення зростання економіки США.
У четвер було оприлюднено попередні дані, згідно з якими американський ВВП збільшився на 2,8% у перерахунку на річні темпи в другому кварталі після підвищення на 1,4% у січні-березні. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав зростання на 2%.
Також напередодні Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) раптово знизив ставку за кредитами терміном на рік, які видають у межах програми середньострокового кредитування (MLF), до 2,3% річних із 2,5%. Трейдери розцінили це неоднозначно: з одного боку, як захід стимулювання китайської економіки, а з іншого - як ознака її слабкості.
"Ціни на нафту вже кілька місяців коливаються в досить вузькому діапазоні", - зазначив старший портфельний керуючий сінгапурського фонду 8VantEdge Pte Стефано Грассо. На його думку, котирування навряд чи впадуть нижче $70 за барель на тлі скорочення видобутку країнами ОПЕК+ і конфліктів у нафтовидобувних регіонах, при цьому значний обсяг вільних видобувних потужностей в ОПЕК+ обмежує зростання цін.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон знайшов додаткові $2 млрд для України через помилку у розрахунках
|Стефанчук заявив, що законопроект про «відкуп» за корупцію виправлять
|НБУ очікувано зберіг облікову ставку 13% і очікує її зниження на початку 2025 р.
|Україна отримає 14 танків Leopard 2 танків Leopard від Данії та Нідерландів до кінця літа
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Нафта перейшла до помірного зниження, Brent опустилася нижче $82 за барель
|Україна з Польщею домовились розвивати залізничне сполучення
|В Україні вже зібрали понад 22 мільйони тонн зернових та олійних
|Держборг України зріс ще на 1 млрд доларів
|ЄС передає Україні ще 68 великих генераторів
|Глава ЄК повідомила про виділення для України EUR1,5 млрд за рахунок доходів від активів РФ
Бізнес
|Комп'ютерний збій ціною в $5,4 млрд: страховики оцінили збитки компаній зі списку Fortune 500
|Дослідження показують, що штучний інтелект не тільки збільшив навантаження, але й знизив продуктивність працівників
|Український бізнес із російським софтом: 17% вітчизняних компаній досі використовують CRM-системи країни-агресора
|Новий рівень творчості: штучний інтелект в Photoshop тепер здатен створювати зображення на основі текстових описів
|Зарядка електромобіля за 5 хвилин. Реальність чи ні
|Chrome тепер хоче знати, чому ви завантажуєте небезпечні файли
|Netflix має у роботі понад 80 ігор та планує випускати одну щомісяця