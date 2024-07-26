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Ціни на нафту знижуються третій тиждень поспіль
08:35 26.07.2024 |
Ціни на нафту трохи зросли в п'ятницю, але продовжують знижуватися третій тиждень поспіль через слабкий попит в Китаї, найбільшому в світі імпортері нафти, і очікування угоди про припинення вогню у війні в секторі Газа і пов'язаного з нею насильства на Близькому Сході.
Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 12 центів, або на 0,2%, до 82,49 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate на вересень зросли на 13 центів, або на 0,2%, до 78,41 долара за барель.
Зростання в п'ятницю та четвер, яке відбулося в основному завдяки даним про те, що економіка США зростала швидше, ніж очікувалося, у другому кварталі, було затьмарене більш широким падінням протягом останніх тижнів.
За останні 3 тижні бенчмарки впали приблизно на 5%. Нафта марки Brent цього тижня торгується з незначним зниженням, тоді як WTI впала більш ніж на 2%.
Китайські дані цього тижня показали, що видимий попит на нафту в Китаї впав на 8,1% до 13,66 млн барелів на добу в червні, що викликало занепокоєння щодо споживання, вважають аналітики ANZ Research.
«Слабкість, ймовірно, викликана падінням попиту на бензин і дизельне паливо, оскільки зростаюча популярність нових видів енергії та автомобілів з автономним керуванням стає все більш популярною», - зазначають в ANZ.
Також на ціни тягнуть світлі надії на закінчення війни в Газі.
У четвер віце-президент США Камала Гарріс чинила тиск на прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, щоб той допоміг досягти угоди про припинення вогню, яка б полегшила страждання палестинського цивільного населення, використовуючи при цьому більш жорсткий тон, ніж президент Джо Байден.
Припинення вогню було предметом переговорів протягом декількох місяців. Американські чиновники вважають, що сторони як ніколи близькі до угоди про шеститижневе припинення вогню в обмін на звільнення Хамасом жінок, хворих, літніх людей і поранених заручників.
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