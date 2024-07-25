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АНАЛІТИКА

Нафта прискорила падіння, Brent нижче $81 за барель

 

Зниження цін на нафту посилилося вдень у четвер на побоюваннях з приводу світового попиту на паливо.

Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:15 EET подешевшали на $1,06 (1,3%) - до $80,65 за барель.

Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,96 (1,24%), до $76,63 за барель.

Напередодні Brent подорожчала на 0,9%, WTI - на 0,8% на даних про різке зниження запасів палива в США.

Як повідомило напередодні міністерство енергетики США, комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня скоротилися на 3,74 млн барелів - до 436,48 млн барелів, мінімуму з лютого. Зниження резервів відзначено за підсумками четвертого тижня поспіль вперше з минулого вересня.

Також Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) у четвер провів незаплановане засідання, за підсумками якого знизив ставку за кредитами терміном на рік, які видають у межах програми середньострокового кредитування (MLF), до 2,3% річних із 2,5%. Таке рішення регулятора підвищило побоювання учасників ринку щодо стану економіки Китаю, найбільшого імпортера палива у світі.

"Це рішення, можливо, є частиною плану, узгодженого на нещодавньому пленумі Компартії Китаю, але ринок вочевидь занепокоєний тим, наскільки успішно такий захід зможе вирішити проблеми китайського сектору нерухомості", - сказав інвестиційний аналітик брокерської компанії XM Ахіллеас Георголопулос.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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