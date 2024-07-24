Фінансові новини
- |
- 24.07.24
- |
- 17:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта дорожчає після падіння напередодні, Brent торгується біля $81,7 за барель
14:57 24.07.2024 |
Ціни на нафту активно зростають удень у середу, відновлюючись після падіння до мінімумів більше ніж за півтора місяця напередодні.
Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:22 EET подорожчали на $0,73 (0,9%), до $81,74 за барель.
Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,78 (1,01%), до $77,74 за барель.
Напередодні обидві марки впали майже на 2% й оновили мінімуми з 7 червня.
Оприлюднені у вівторок дані Американського інституту нафти (API) показали зниження запасів нафти в країні за минулий тиждень на 3,86 млн барелів.
Офіційні дані про резерви буде оприлюднено о 17:30 EET середи. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що цей звіт вкаже на скорочення запасів нафти на 2,05 млн барелів, бензину - на 900 тис. барелів, і зростання запасів дистилятів на 530 тис. барелів.
Якщо прогнози експертів справдяться, зниження резервів нафти триватиме чотири тижні поспіль, чого не спостерігалося з минулого вересня.
"Дані API про зниження запасів пального стали позитивним фактором, що спровокував відновлення котирувань, - сказав аналітик брокерської компанії PVM Тамаш Варга. - Ослаблення цін на WTI і Brent в останні три-чотири дні може бути зумовлено усвідомленням, що літнього зльоту споживання пального просто не видно".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Китай продовжить гуманітарну допомогу Україні й відіграватиме конструктивну роль для припинення вогню - МЗС
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС затвердили 4,2 млрд євро в межах Українського плану
|Тиск на детективів та фіктивне розлучення. У справі керівника детективів БЕБ, який залишив без ніг дівчину у ДТП, нові деталі
|Угорщина блокуватиме гроші ЄС на допомогу Україні зброєю через ситуацію з «Лукойлом»
|Кулеба поїхав до Китаю. Навіщо і чого очікують від візиту
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Суд конфіскував виробника засобів «Ушастий нянь». Підприємство належало російській компанії «Невская косметика»
|Кількість угод на первинному ринку житла України скоротилася на 40% після піку наприкінці минулого року - «ЛУН»
|Обіг роздрібної торгівлі України в I кв. зріс на 16,3% - Держстат
|Світові ціни на каву зростуть ще більше - Bloomberg
|«Нафтогаз» має ресурс для електрогенерації з суттєвим запасом - голова компанії
|За тиждень в «Дії» забронювали понад 55 тисяч працівників критично важливих підприємств
Бізнес
|Intel заявляє, що знайшла причину проблем із процесорами Core i9 13-го та 14-го поколінь
|Redmi K70 Ultra: OLED-дисплей на 144 Гц, чип MediaTek Dimensity 9300+, захист IP68 і батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт
|Xiaomi MIX Flip: 4-дюймовий зовнішній AMOLED-дисплей на 120 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 3 і камера Leica
|Xiaomi представила MIX Fold 4 з тонким корпусом, чипом Snapdragon 8 Gen 3, захистом IPX8 і камерою-перископом за $1237
|CrowdStrike пояснила в деталях, як саме вона змогла вивести з ладу 8,5 млн ПК із Windows
|Microsoft запатентувала систему, яка шифрує текст на екрані так, щоб сторонні не могли читати його з боку
|Google планує випустити розумні окуляри з Gemini