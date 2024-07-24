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АНАЛІТИКА

Нафта дорожчає після падіння напередодні, Brent торгується біля $81,7 за барель

 

Ціни на нафту активно зростають удень у середу, відновлюючись після падіння до мінімумів більше ніж за півтора місяця напередодні.

Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:22 EET подорожчали на $0,73 (0,9%), до $81,74 за барель.

Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,78 (1,01%), до $77,74 за барель.

Напередодні обидві марки впали майже на 2% й оновили мінімуми з 7 червня.

Оприлюднені у вівторок дані Американського інституту нафти (API) показали зниження запасів нафти в країні за минулий тиждень на 3,86 млн барелів.

Офіційні дані про резерви буде оприлюднено о 17:30 EET середи. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що цей звіт вкаже на скорочення запасів нафти на 2,05 млн барелів, бензину - на 900 тис. барелів, і зростання запасів дистилятів на 530 тис. барелів.

Якщо прогнози експертів справдяться, зниження резервів нафти триватиме чотири тижні поспіль, чого не спостерігалося з минулого вересня.

"Дані API про зниження запасів пального стали позитивним фактором, що спровокував відновлення котирувань, - сказав аналітик брокерської компанії PVM Тамаш Варга. - Ослаблення цін на WTI і Brent в останні три-чотири дні може бути зумовлено усвідомленням, що літнього зльоту споживання пального просто не видно".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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