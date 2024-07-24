Ціни на нафту зростають на тлі скорочення запасів нафти в США

Ціни на нафту зросли в середу, перервавши три сесії падіння поспіль, оскільки скорочення запасів нафти в США і зростаючі ризики поставок через лісові пожежі в Канаді сприяли підвищенню цін.

Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:43 EET зросли на 37 центів, або на 0,5%, до 81,38 долара за барель. Ф'ючерси на вересень на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 38 центів, або на 0,5%, до 77,34 долара за барель.

За попередні три сесії WTI втратила 7%, а Brent - майже 5%.

Запаси сирої нафти, бензину та дистилятів у США знижуються четвертий тиждень поспіль, згідно з даними Американського інституту нафти (API), що відображає стабільний попит у найбільшому споживачі нафти у світі.

Лісові пожежі в Канаді також підтримували ціни. За словами аналітиків ING, пожежі змусили деяких виробників скоротити видобуток і загрожували великому обсягу пропозиції.

«Ринок наближається до території перепроданості, і ми все ще вважаємо, що фундаментальні фактори підтримують ціни, що рухаються вище від поточних рівнів протягом решти третього кварталу на тлі дефіциту», - зазначають аналітики ING у своїй записці.

За даними Американського інституту нафти (API), за тиждень, що закінчився 19 липня, запаси нафти скоротилися на 3,9 млн барелів, повідомили джерела на умовах анонімності. Запаси бензину впали на 2,8 млн барелів, а дистилятів - на 1,5 млн барелів.

Це буде перший, з вересня 2023 року, випадок падіння запасів нафти в США протягом чотирьох тижнів поспіль.

Офіційні урядові дані про запаси нафти мають бути опубліковані в середу.

У вівторок ціни на нафту впали до шеститижневого мінімуму, а Brent закрилася на найнижчому рівні з 9 червня на переговорах про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС в рамках плану, викладеного президентом США Джо Байденом в травні за посередництва Єгипту і Катару.

Ціни також постраждали через побоювання, що уповільнення економічного зростання в Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти, послабить світовий попит на нафту.