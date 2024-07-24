Нафту підсанкційного «ЛУКОЙЛа» в транзиті до Європи замінив ресурс інших власників, він залишається стандартним - голова «Нафтогазу»

Транзит російської нафти до Євросоюзу, який наразі здійснюється через Україну, без сумніву, враховує рішення Ради національної безпеки щодо санкцій стосовно російської компанії "ЛУКОЙЛ", проте його обсяг залишається стандартним, що означає заміну ресурсу підсанкційної компанії нафтою інших власників, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"ЛУКОЙЛ" під санкціями і йдеться про те, що "Укртранснафта" не транспортує його нафту. При цьому обсяги транзиту в липні, після застосування санкцій, залишаються стандартними. Це означає, що там немає нафти "ЛУКОЙЛа", але є нафта інших власників", - сказав він у коментарі "Енергореформі" в кулуарах дискусії NV щодо проблем енергетики в Україні у вівторок.

За словами Чернишова, "Укртранснафта" продовжуватиме транзит нафти відповідно до ухвалених рішень.

"Якщо так і триватиме (буде відсутній ресурс підсанкційних компаній - ЕР), то ми готові продовжувати транзит. Сподіваюся, його обсяги будуть такими самими й надалі", - зазначив голова "Нафтогазу".

Як повідомлялося, після рішення РНБО України про накладення санкцій щодо російської компанії "ЛУКОЙЛ", зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в дуже категоричній формі висловився проти нього, заявивши, що це загрожує енергобезпеці його країни.