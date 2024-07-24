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LPG у роздробі дивиться в бік 30 грн/л
16:57 23.07.2024 |
З 15 по 23 липня середня вартість скрапленого газу зросла на 58 коп./л, до 27,48 грн/л, досягнувши рівня першої декади травня цього року. З початку місяця автогаз здорожчав на 88 коп./л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Після більше ніж двомісячного затишшя преміум мережі - ОККО, WOG і SOCAR - збільшили ціни на скраплений газ на 50 коп./л, до рівня 28,48-28,49 грн/л.
Найбільше здорожчав газ у мережах RLS (+1,5 грн/л), VST (+1,30 грн/л), «Кворум» (+1,20 грн/л) і Sunoil (+1,10 грн/л).
Здорожчало пальне і в дискаунт-мережах. «БРСМ-Нафта» і «Авантаж 7» підняли ціни на 81 коп./л і 50 коп./л відповідно, до 26,38 грн/л і 25,45 грн/л. Дешевше, ніж на станціях «Авантажу», автогаз можна знайти лише у рівненській мережі «Олас»: 25,40 грн/л.
Згідно з наявною статистикою, різниця між ціною дискаунтерів і преміальних мереж за останній тиждень зменшилася на 16 коп./л і на 23 липня становить 2,57 грн/л. Зі слів трейдерів, споживчі вподобання лишаються досить чітко сегментованими. «Для нас великі мережі - не конкуренти, а для них не дуже важливо те, що відбувається у нас», - каже власник невеликої мережі на півдні країни.
Він також зазначає, що липень продемонстрував збільшення продажів: «Люди оновили дані, пересуваються більш вільно. До «мертвого» травня маємо десь +12% у реалізації, проте це все одно значно менше, ніж, наприклад, у липні 2022 року».
В одній з великих мереж збільшення продажів у липні до травня оцінили на рівні 14%.
Завдяки великим запасам автогазу в Україні роздрібні ціни реагують на зростання гуртової вартості з відчутним лагом. Так, із початку липня прайси гуртових компаній зросли більше, ніж на 6 000 грн/т (3,24 грн/л), тоді як роздрібна ціна піднялася лише на 88 коп.. У найближчі 7-10 днів оператори прогнозують адекватне здорожчання автогазу на заправках. «Орієнтуємося поки що на 30 грн/л, а далі як гурт покаже», - каже співробітник мережі преміумсегмента.
Оператори зазначають, що зростання цін уже викликало локальне зниження реалізації, але запасу маржі для бодай часткової амортизації динаміки вже немає.
«Зараз одна з найнижчих марж, яка була цього року. Дехто отримав в останньому періоді додаткові 1-2 грн через наявність дешевих запасів і вдало організованої логістики. Але таких компаній небагато і запаси теж не нескінченні», - зазначили в одній із мереж центральної частини країни.
Інший трейдер додає, що маржу також з'їдають витрати, які постійно зростають: «Електрика зросла в ціні, зарплати підтягнули. 1 грн на літрі - це не та маржа, яка має бути, але вона є».
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 15 по 23 липня 2024 р., грн/л:
|
Мережа
|
Вартість
|
23.07.24
|
Зм. до 15.07.24
|
ОККО
|
28,49
|
0,50
|
SOCAR
|
28,49
|
0,50
|
WOG
|
28,48
|
0,50
|
Авіас
|
28,46
|
0,67
|
KLO
|
28,19
|
0,60
|
Neftek
|
27,99
|
1,00
|
Shell
|
27,98
|
0,44
|
ZOG
|
27,50
|
0,50
|
BVS
|
27,49
|
0,50
|
Автотранс
|
27,48
|
0,50
|
VST
|
27,30
|
1,30
|
Mango
|
27,23
|
0,42
|
Ovis
|
27,09
|
1,00
|
Рур груп
|
27,00
|
0,30
|
VostokGaz
|
26,99
|
0,30
|
SUNOIL
|
26,90
|
1,10
|
RLS
|
26,90
|
1,50
|
UPG
|
26,72
|
0,49
|
AMIC
|
26,71
|
0,68
|
Chipo
|
26,50
|
0,81
|
Укрнафта
|
26,49
|
0,50
|
U.GO
|
26,40
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
26,38
|
0,81
|
Marshal
|
26,34
|
0,84
|
Кворум
|
26,18
|
1,20
|
Green Wave
|
25,90
|
1,00
|
Катрал
|
25,57
|
0,60
|
Авантаж 7
|
25,45
|
0,50
|
Олас
|
25,40
|
0,41
|
Середня ціна в Україні
|
27,48
|
0,58
|
|
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