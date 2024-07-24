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АНАЛІТИКА

LPG у роздробі дивиться в бік 30 грн/л

LPG у роздробі дивиться в бік 30 грн/л

 Динаміка роздрібних цін на газ в Україні у травні-липні 2024 р., грн/л

З 15 по 23 липня середня вартість скрапленого газу зросла на 58 коп./л, до 27,48 грн/л, досягнувши рівня першої декади травня цього року. З початку місяця автогаз здорожчав на 88 коп./л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Після більше ніж двомісячного затишшя преміум мережі - ОККО, WOG і SOCAR - збільшили ціни на скраплений газ на 50 коп./л, до рівня 28,48-28,49 грн/л.

Найбільше здорожчав газ у мережах RLS (+1,5 грн/л), VST (+1,30 грн/л), «Кворум» (+1,20 грн/л) і Sunoil (+1,10 грн/л).

Здорожчало пальне і в дискаунт-мережах. «БРСМ-Нафта» і «Авантаж 7» підняли ціни на 81 коп./л і 50 коп./л відповідно, до 26,38 грн/л і 25,45 грн/л. Дешевше, ніж на станціях «Авантажу», автогаз можна знайти лише у рівненській мережі «Олас»: 25,40 грн/л.

Згідно з наявною статистикою, різниця між ціною дискаунтерів і преміальних мереж за останній тиждень зменшилася на 16 коп./л і на 23 липня становить 2,57 грн/л. Зі слів трейдерів, споживчі вподобання лишаються досить чітко сегментованими. «Для нас великі мережі - не конкуренти, а для них не дуже важливо те, що відбувається у нас», - каже власник невеликої мережі на півдні країни.

Він також зазначає, що липень продемонстрував збільшення продажів: «Люди оновили дані, пересуваються більш вільно. До «мертвого» травня маємо десь +12% у реалізації, проте це все одно значно менше, ніж, наприклад, у липні 2022 року».

В одній з великих мереж збільшення продажів у липні до травня оцінили на рівні 14%.

Завдяки великим запасам автогазу в Україні роздрібні ціни реагують на зростання гуртової вартості з відчутним лагом. Так, із початку липня прайси гуртових компаній зросли більше, ніж на 6 000 грн/т (3,24 грн/л), тоді як роздрібна ціна піднялася лише на 88 коп.. У найближчі 7-10 днів оператори прогнозують адекватне здорожчання автогазу на заправках. «Орієнтуємося поки що на 30 грн/л, а далі як гурт покаже», - каже співробітник мережі преміумсегмента.

Оператори зазначають, що зростання цін уже викликало локальне зниження реалізації, але запасу маржі для бодай часткової амортизації динаміки вже немає.

LPG у роздробі дивиться в бік 30 грн/л

 Динаміка гуртових цін на газ в Україні у липні 2024 р., грн/л

«Зараз одна з найнижчих марж, яка була цього року. Дехто отримав в останньому періоді додаткові 1-2 грн через наявність дешевих запасів і вдало організованої логістики. Але таких компаній небагато і запаси теж не нескінченні», - зазначили в одній із мереж центральної частини країни.

Інший трейдер додає, що маржу також з'їдають витрати, які постійно зростають: «Електрика зросла в ціні, зарплати підтягнули. 1 грн на літрі - це не та маржа, яка має бути, але вона є».

LPG у роздробі дивиться в бік 30 грн/л

 

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 15 по 23 липня 2024 р., грн/л:

Мережа

Вартість

23.07.24

Зм. до 15.07.24

ОККО

28,49

0,50

SOCAR

28,49

0,50

WOG

28,48

0,50

Авіас

28,46

0,67

KLO

28,19

0,60

Neftek

27,99

1,00

Shell

27,98

0,44

ZOG

27,50

0,50

BVS

27,49

0,50

Автотранс

27,48

0,50

VST

27,30

1,30

Mango

27,23

0,42

Ovis

27,09

1,00

Рур груп

27,00

0,30

VostokGaz

26,99

0,30

SUNOIL

26,90

1,10

RLS

26,90

1,50

UPG

26,72

0,49

AMIC

26,71

0,68

Chipo

26,50

0,81

Укрнафта

26,49

0,50

U.GO

26,40

0,50

БРСМ-Нафта

26,38

0,81

Marshal

26,34

0,84

Кворум

26,18

1,20

Green Wave

25,90

1,00

Катрал

25,57

0,60

Авантаж 7

25,45

0,50

Олас

25,40

0,41

Середня ціна в Україні

27,48

0,58
За матеріалами: EnKorr
 

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