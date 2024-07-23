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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до слабкого зниження, Brent торгується біля $82,2 за барель

 

Ціни на нафту почали помірно знижуватися вдень у вівторок в очікуванні нових сигналів про ситуацію з попитом і пропозицією пального на світовому ринку.

Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:58 EET подешевшали на $0,2 (0,24%), до $82,21 за барель.

Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,2 (0,26%), до $79,2 за барель.

Напередодні обидві марки подешевшали на 0,3%.

З початку року ціни на нафту зросли, переважно завдяки скороченню постачань пального країнами ОПЕК+ й очікуванням зниження процентних ставок Федрезерву. Водночас увага ринку поступово переключається на політичні ризики, й інвестори оцінюють імовірність перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США та можливі наслідки такої перемоги.

"Є відчуття, що на ринку нафти може розпочатися просадка, - написав аналітик брокерської компанії PVM Джон Еванс. - Лісові пожежі в Канаді та скорочення запасів нафти і бензину в США поки що підтримують "биків", але відсутність суттєвих стимулів у Китаї вганяє в тугу тих, хто очікував Brent по $90 за барель".

Увечері у вівторок Американський інститут нафти (API) опублікує власні оцінки зміни запасів нафти в США за підсумками минулого тижня, а в середу міністерство енергетики оприлюднить офіційні дані про резерви енергоносіїв.

Запаси нафти в Штатах знижувалися три тижні поспіль і досягли мінімуму з лютого.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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