Нафта стабілізується, обтяжена прогнозованим профіцитом на тлі слабкого попиту

Ціни на нафту стабілізувалися у вівторок після падіння протягом останніх двох сесій, оскільки інвестори зберігали обережність на тлі очікувань надлишкової пропозиції і слабкого попиту, незважаючи на потрясіння, пов'язані з президентською кампанією в США.

Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:20 EET зросли на 2 центи до $82,42 за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI на вересень впали на 2 центи до 78,38 долара за барель.

Трейдери здебільшого проігнорували рішення президента США Джо Байдена відкликати свою заявку на переобрання і підтримати віце-президента Камалу Харріс. Аналітики Citi вважають, що ні Гарріс, ні кандидат від республіканців Дональд Трамп не будуть просувати політику, яка суттєво вплине на нафтогазову галузь.

Замість цього ринок зосередився на фундаментальних показниках, які, на думку аналітиків Morgan Stanley, швидше за все, збалансуються до четвертого кварталу і до наступного року зростуть до надлишку пропозиції, що призведе до падіння цін на нафту марки Brent до середнього і високого діапазону 70 доларів за барель.

За словами Пріянки Сачдеви, старшого ринкового аналітика Phillip Nova, будь-яке зростання цін на нафту було більшою мірою пов'язане з консолідацією ринку і падінням купівельної активності, ніж з падінням попиту.

«Будь-яке подальше послаблення сигналів попиту в поєднанні з вирішенням конфлікту в Газі може призвести до подальшого зниження цін на нафту», - сказала Сачдева, додавши, що збільшення запасів у США минулого тижня було б ознакою зниження попиту.

Американський інститут нафти має оприлюднити свої оцінки запасів нафти за минулий тиждень у вівторок, в той час як офіційні дані уряду США будуть опубліковані в середу.

Попереднє опитування Reuters, проведене шістьма аналітиками, показало, що запаси нафти в США в середньому скоротилися на 2,5 млн барелів за тиждень до 19 липня, а запаси бензину, ймовірно, зменшилися на 500 000 барелів.

Ринок також стежить за розвитком подій в Росії. Туапсинський нафтопереробний завод, найбільший на Чорному морі, був пошкоджений в результаті масштабної нічної атаки українського безпілотника, яка спричинила пожежу, заявили в понеділок російські офіційні особи, хоча масштаби пошкоджень не були одразу зрозумілі.

«Подальші удари по потужностях російських нафтопереробних заводів підтримають ціни на нафтопродукти через зниження обсягів виробництва і будуть дещо «ведмежими» для сирої нафти, оскільки це збільшить доступність сирої нафти для експорту», - зазначають ринкові стратеги ING у своїй записці.