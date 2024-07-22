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Джеймі Даймон
Нафта перейшла до зниження, Brent подешевшала до $82,2 за барель
15:45 22.07.2024 |
Ціни на нафту почали знижуватися вдень у понеділок, трейдери оцінюють політичні новини зі США, а також ситуацію з лісовими пожежами в Канаді.
Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:48 EET подешевшали на $0,39 (0,47%), до $82,24 за барель.
Ф'ючерси на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,35 (0,44%), до $79,78 за барель. Термін біржового обігу серпневих ф'ючерсів на WTI закінчується із завершенням сесії в понеділок. Вересневі контракти, що торгуються активніше, опустилися на $0,4 (0,51%), до $78,24 за барель.
За минулий тиждень Brent подешевшала на 2,8%, WTI - на 2,5% на тлі слабких статданих із Китаю, що викликали побоювання з приводу попиту на пальне в найбільшого імпортера нафти у світі.
Як повідомлялося, президент США Джо Байден напередодні оголосив, що не переобиратиметься на цю посаду, і висловив підтримку віцепрезидентці Камалі Гарріс як новій кандидатці на посаду президента від демократів.
Лісові пожежі в Канаді ставлять під загрозу видобуток обсягом близько 348 тис. барелів на добу, заявили регулятори канадської провінції Альберта.
Тим часом очікування швидкого початку пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС) можуть надати підтримку нафтовим котируванням, написала старший аналітик Capital.com Даніела Сабін Хоторн.
"Дані про уповільнення інфляції та ослаблення ринку праці підвищили ймовірність зниження ставки у вересні, що чинило тиск на долар і прибутковість держоблігацій США, - зазначила вона. - Пом'якшення фінансових умов підтримає американську економіку, не випустивши інфляцію з-під контролю, що дає змогу сподіватися на поліпшення попиту на нафту".
Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість активних нафтових бурових установок у США скоротилася на одну і становила 477 одиниць, що є новим мінімумом із грудня 2021 року. Кількість газових установок тим часом зросла на три і досягла 103, максимальних із середини травня.
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