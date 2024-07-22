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Ціни на нафту зростають після падіння минулого тижня, Brent близько $83,1 за барель
10:17 22.07.2024 |
Ціни на нафту піднімаються у понеділок після суттєвого зниження за підсумками минулого тижня.
Трейдери оцінюють новини зі США, а також ситуацію з лісовими пожежами в Канаді, що може призвести до зниження видобутку нафти у країні.
Президент США Джо Байден напередодні оголосив про рішення зняти свою кандидатуру з президентських виборів і висловив підтримку віце-президенту Камалі Харріс як новий претендент на пост президента від демократів.
Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:20 EET. складає $83,08 за барель, що на $0,45 (0,54%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти подешевшали на $2,48 (2,9%), до $82,63 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,41 (0,51%), до $80,54 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів зменшилася на $2,69 (3,3%), до $80,13 за барель.
Термін біржового звернення серпневих ф'ючерсів на WTI спливає із завершенням сесії у понеділок. Вересневі контракти, що активно торгуються, подорожчали в ході торгів на $0,38 (0,48%), до $79,02 за барель.
Минулого тижня ціна Brent знизилася на 2,8%, WTI - на 2,5%.
Побоювання виникнення дефіциту на ринку в короткостроковій перспективі зупинили зниження нафтових цін у понеділок, йдеться в огляді аналітиків ANZ Research. Лісові пожежі в Канаді ставлять під загрозу видобуток обсягом близько 348 тис. барелів на добу, заявили регулятори канадської провінції Альберта.
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