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Нафта помірно дешевшає, Brent торгується близько $84,8 за барель
15:06 19.07.2024 |
Ціни на нафту продовжують знижуватися вдень у п'ятницю.
Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:25 EET подешевшали на $0,3 (0,35%), до $84,81 за барель.
Ф'ючерси на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на $0,38 (0,46%), до $82,44 за барель.
Тиск на нафтові котирування чинить зміцнення курсу долара, що знижує привабливість сировинних активів для власників інших валют. Долар до кошика основних світових валют зміцнюється другий день поспіль.
Крім того, інвестори занепокоєні відсутністю суттєвих заходів стимулювання економіки КНР, найбільшого споживача нафти у світі.
Китайська економіка в другому кварталі зросла на 4,7% у річному вираженні, що слабкіше за прогнози і гірше, ніж у першому кварталі.
Тим часом ОПЕК+ може почати згортання частини обмежень на видобуток нафти в четвертому кварталі. Представники альянсу не очікують, що міністерський моніторинговий комітет на черговій зустрічі запропонує якісь зміни плану дій. Наступне його засідання заплановано на 1 серпня.
"Ми вважаємо, що в третьому кварталі ринок буде звужуватися за рахунок обмежень видобутку ОПЕК і сезонного збільшення попиту, а в четвертому чекаємо ослаблення за рахунок збільшення постачань з боку ОПЕК+ і США", - зазначили аналітики BNP Paribas.
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