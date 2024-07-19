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В Україні відновили позапланові перевірки якості бензину на АЗС
21:49 18.07.2024 |
Державна екологічна інспекція вперше від початку повномасштабного вторгнення відновила позапланові перевірки якості пального на АЗС. Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції.
Першу перевірку провели поблизу селища Гоща на Рівненщині після скарги водія на якість бензину А-95 стандарту екобезпеки Євро-5.
Кабмін ще у березні 2022 року призупинив проведення перевірок якості пального через початок воєнної агресії Росії. У березні 2024 року заборона на проведення перевірок була знята (постанова №261).
Згідно з урядовим документом, позапланові перевірки відбуваються "у період воєнного стану, зокрема за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави".
Як зазначено у Законі України "Про державний ринковий нагляд та контроль непродовольчої продукції", органи ринкового нагляду проводять позапланові перевірки після звернення споживачів, громадських організацій, держорганів, бізнес-об'єднань.
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