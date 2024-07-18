Нафта слабо дешевшає після стрибка напередодні, Brent біля $85 за барель

Ціни на нафту еталонних марок почали слабо знижуватися вдень у четвер після різкого зростання напередодні, спричиненого даними про скорочення запасів цього виду палива в США за підсумками третього тижня поспіль.

Такий тривалий період зниження востаннє було відзначено у вересні минулого року. При цьому падіння резервів нафти перевершило очікування ринку.

Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:01 EET подешевшали на 10 центів, до $84,98 за барель.

Ф'ючерси на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на 2 центи, до $82,83 за барель.

Напередодні Brent подорожчала на 1,6%, WTI - на 2,6%.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 4,87 млн барелів, повідомило в середу міністерство енергетики. Резерви бензину зросли на 3,33 млн барелів, дистилятів - на 3,45 млн барелів.

Експерти очікували збільшення запасів нафти на 0,8 млн барелів, а також скорочення резервів бензину на 1,7 млн барелів, дистилятів - на 0,5 млн барелів, за даними Trading Economics.

Також інвестори стежать за політичною обстановкою в США й оцінюють шанси Дональда Трампа на перемогу на президентських виборах, які відбудуться в листопаді.

"Прагнення Трампа збільшити видобуток нафти в США може налякати "биків". Але наслідки його перемоги для ринку можуть виявитися не настільки однозначними, - сказала головний аналітик Swissquote Bank Іпек Езкардешкая. - Так, він хоче видобувати більше нафти, але він також хоче скасувати перехід до альтернативних джерел електроенергії та зберегти попит на викопне паливо".