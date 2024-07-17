Нафта прискорила зростання на даних про запаси, Brent на рівні $84,7 за барель

Підйом цін на нафту посилився на даних про більш значне, ніж очікувалося, скорочення запасів цього виду палива в США минулого тижня.

Котирування вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 17:35 EET. зросли на $1,01 (1,21%) - до $84,74 за барель.

Ф'ючерси на WTI на серпень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) до зазначеного часу подорожчали на $1,35 (1,67%) - до $82,11 за барель.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 4,87 млн барелів, йдеться в щотижневій доповіді міністерства енергетики країни. Експерти очікували зниження на 1,08 млн барелів.

Тим часом товарні резерви бензину зросли на 3,33 млн барелів, дистилятів - на 3,45 млн барелів. Аналітики прогнозували зменшення запасів бензину на 1,23 млн барелів і підвищення запасів дистилятів на 200 тис. барелів.

Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, скоротилися на 875 тис. барелів після зниження на 702 тис. барелів тижнем раніше.