Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується близько $83,7 за барель

Ціни на нафту посилили падіння на торгах у вівторок, спад на ринку відзначається третю сесію поспіль.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:30 EET становить $83,72 за барель, що на $1,13 (1,33%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $1,24 (1,51%), до $80,67 за барель.

Тиск на ринок чинять побоювання зниження попиту на енергоносії в Китаї в умовах уповільнення економічного зростання в країні.

Глобальні інвестбанки погіршують прогнози для економіки КНР на 2024 рік після публікації даних за другий квартал, які засвідчили скорочення темпів підвищення ВВП у квітні-червні до мінімальних із першого кварталу 2023 року 4,7% у річному вираженні.

Китайська статистика також показала зниження обсягів переробки нафти в червні до мінімуму за 6 місяців, зазначає аналітик із сировинних ринків Commerzbank Карстен Фрітш.

У першому півріччі обсяги нафтопереробки були на 0,4% меншими, ніж роком раніше, каже Фрітш. Востаннє таке зниження було відзначено два роки тому, тоді річний попит упав через COVID-19, зазначає Market Watch.

"Китайська статистика не надає підтримки нафтовому ринку", - йдеться в огляді команди Commerzbank. У зв'язку з цим експерти убачають лише невеликий потенціал зростання цін, незважаючи на потенційний брак пропозиції.