Ціни на нафту падають через тривале занепокоєння щодо попиту в Китаї

Ціни на нафту впали у вівторок через побоювання, що уповільнення китайської економіки призведе до скорочення попиту, хоча зростаючий консенсус щодо того, що Федеральна резервна система США почне знижувати ключову процентну ставку у вересні, обмежив падіння.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:08 подешевшали на 21 цент, або на 0,25%, до 84,64 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 25 центів, або на 0,31%, до 81,66 долара.

Ринковий стратег IG Єп Цзюнь Ронг (Yeap Jun Rong) в електронному листі зазначив, що слабкі економічні дані з Китаю "викликають деякі сумніви в тому, що учасники ринку надмірно оптимістично оцінюють перспективи попиту на нафту в Китаї".

Згідно з офіційними даними, друга за величиною економіка світу зросла на 4,7% у квітні-червні, що є найповільнішим показником з першого кварталу 2023 року і не відповідає прогнозу в 5,1%, зробленому в опитуванні Reuters. Зростання також сповільнилося порівняно з попереднім кварталом, коли воно становило 5,3%, що було зумовлено тривалим спадом на ринку нерухомості та нестабільністю на ринку праці.

"Показники ВВП і роздрібних продажів у другому кварталі здивували зі значним відривом у бік погіршення, тоді як очікування посилення заходів стимулювання на третьому пленумі можуть зіткнутися з ризиком розчарування", - додав Єп, маючи на увазі ключову зустріч економічного керівництва в Пекіні на цьому тижні.

У США голова ФРС Джером Пауелл заявив у понеділок, що три показники інфляції в США за другий квартал цього року "дещо додають впевненості" в тому, що темпи зростання цін повертаються до цільового показника центрального банку у стійкий спосіб, що учасники ринку інтерпретували як вказівку на те, що поворот до зниження процентних ставок може бути вже не за горами.

Нижчі відсоткові ставки зменшують вартість запозичень, що може стимулювати економічну активність та попит на нафту.

Згідно з даними CME FedWatch Tool, ключові економічні дані США почали демонструвати ознаки пом'якшення, що може прискорити рішення ФРС щодо пом'якшення монетарної політики, причому скорочення, ймовірно, відбудеться у вересні і грудні, повідомив старший ринковий аналітик OANDA Келвін Вонг в аналітичній замітці для клієнтів.

Що стосується пропозиції, то бойовики-хусити в Ємені у відповідь на бомбардування Ізраїлем Гази атакували три судна, в тому числі нафтовий танкер, в Червоному і Середземному морях за допомогою балістичних ракет, безпілотників і замінованих човнів, повідомили в понеділок.

Хоча криза на Близькому Сході не вплинула на постачання, атаки на судна в Червоному морі змусили судна обирати довші маршрути, а це означає, що нафта довше залишається у воді.