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Нафта почала слабо знижуватися, Brent на рівні $85 за барель
14:37 15.07.2024 |
Ціни на нафту помірно опускаються вдень у понеділок після зниження за підсумками минулого тижня.
Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:03 EET подешевшали на $0,09 (0,11%), до $84,94 за барель.
Ф'ючерси на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,09 (0,11%), до $82,12 за барель.
За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 1,7%, WTI - на 1,1%.
Негативним фактором для нафтового ринку стали дані з Китаю. Темпи зростання ВВП КНР у другому кварталі сповільнилися до 4,7% у річному вираженні з 5,3% у попередньому кварталі, повідомило Державне статистичне управління (ДСУ).
"На нафту впливає ціла низка різноспрямованих чинників, до того ж слабкі статдані з Китаю та зростання прибутковості держоблігацій США заважають зростанню котирувань у короткостроковій перспективі", - сказав глава відділу досліджень у Onyx Capital Group Гаррі Чилінгірян.
Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок у США скоротилася на одну і становила 478 одиниць. Показник знизився за підсумками п'ятого тижня з останніх шести й оновив мінімум із грудня 2021 року. Кількість газових установок також знизилося на одну і становило 100.
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