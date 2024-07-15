Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта почала слабо знижуватися, Brent на рівні $85 за барель

 

Ціни на нафту помірно опускаються вдень у понеділок після зниження за підсумками минулого тижня.

Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:03 EET подешевшали на $0,09 (0,11%), до $84,94 за барель.

Ф'ючерси на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,09 (0,11%), до $82,12 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 1,7%, WTI - на 1,1%.

Негативним фактором для нафтового ринку стали дані з Китаю. Темпи зростання ВВП КНР у другому кварталі сповільнилися до 4,7% у річному вираженні з 5,3% у попередньому кварталі, повідомило Державне статистичне управління (ДСУ).

"На нафту впливає ціла низка різноспрямованих чинників, до того ж слабкі статдані з Китаю та зростання прибутковості держоблігацій США заважають зростанню котирувань у короткостроковій перспективі", - сказав глава відділу досліджень у Onyx Capital Group Гаррі Чилінгірян.

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок у США скоротилася на одну і становила 478 одиниць. Показник знизився за підсумками п'ятого тижня з останніх шести й оновив мінімум із грудня 2021 року. Кількість газових установок також знизилося на одну і становило 100.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0107
  0,0327
 0,08
EUR
 1
 44,7263
  0,0403
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6109  0,02 0,05 41,2383  0,00 0,01
EUR 44,2217  0,12 0,27 44,9970  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0000  0,06 0,16 41,0200  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес