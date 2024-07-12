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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають третю сесію поспіль, Brent торгується близько $85,9 за барель

 

Ціни на нафту зростають у п'ятницю третю сесію поспіль.

Підтримку ринку надає зростання надії трейдерів на швидке пом'якшення грошово-кредитної політики в США, враховуючи сигнали швидкого уповільнення інфляції в країні. Інвестори розраховують, що зниження процентних ставок підштовхне американську економіку до зростання і сприятиме збільшенню попиту на енергоресурси.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:10 EET становить $85,9 за барель, що на $0,5 (0,59%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,73 (0,88%), до $83,35 за барель.

"Зростання очікувань зниження ставки Федрезервом за хорошого балансу попиту і пропозиції на нафту надають підтримку ринку", - йдеться в огляді експертів ING, який цитує газета The Wall Street Journal.

"Ми, як і раніше, прогнозуємо середню вартість Brent у поточному кварталі на рівні $88 за барель", - зазначають аналітики.

Стримувальним фактором для нафтового ринку є побоювання ослаблення попиту в Китаї. Споживання нафти в країні, яка тривалий час була двигуном зростання світового попиту, знизилося у квітні та травні, йдеться в опублікованому напередодні огляді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Обсяги споживання нафти в Китаї за другий квартал поточного року тепер оцінюються трохи нижче, ніж роком раніше.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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