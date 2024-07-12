Фінансові новини
- |
- 12.07.24
- |
- 16:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту зростають третю сесію поспіль, Brent торгується близько $85,9 за барель
15:44 12.07.2024 |
Ціни на нафту зростають у п'ятницю третю сесію поспіль.
Підтримку ринку надає зростання надії трейдерів на швидке пом'якшення грошово-кредитної політики в США, враховуючи сигнали швидкого уповільнення інфляції в країні. Інвестори розраховують, що зниження процентних ставок підштовхне американську економіку до зростання і сприятиме збільшенню попиту на енергоресурси.
Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:10 EET становить $85,9 за барель, що на $0,5 (0,59%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,73 (0,88%), до $83,35 за барель.
"Зростання очікувань зниження ставки Федрезервом за хорошого балансу попиту і пропозиції на нафту надають підтримку ринку", - йдеться в огляді експертів ING, який цитує газета The Wall Street Journal.
"Ми, як і раніше, прогнозуємо середню вартість Brent у поточному кварталі на рівні $88 за барель", - зазначають аналітики.
Стримувальним фактором для нафтового ринку є побоювання ослаблення попиту в Китаї. Споживання нафти в країні, яка тривалий час була двигуном зростання світового попиту, знизилося у квітні та травні, йдеться в опублікованому напередодні огляді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Обсяги споживання нафти в Китаї за другий квартал поточного року тепер оцінюються трохи нижче, ніж роком раніше.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ГА ООН ухвалила резолюцію України щодо ядерної безпеки
|Більше 20 країн та Євросоюз підписали Український договір
|Залужний приступив до роботи посла України у Великобританії
|CNN: США і Німеччина зірвали план РФ вбити главу Rheinmetall
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Молдова скасувала до 14 вересня фітосанітарний контроль для українського зерна, що прямує транзитом до портів
|Жодна резонансна справа корупційного тиску на бізнес не закрита – Маніфест 42
|Комітет Ради схвалив законопроєкт про скасування переходу на «зимовий" та "літній» час
|Ціни на нафту зростають третю сесію поспіль, Brent торгується близько $85,9 за барель
|Зростання ВВП України у червні сповільнилося до 1,1% внаслідок відключень світла
|Понад три чверті благодійних організацій не подали фінансовий звіт за минулий рік
|НБУ чекає обґрунтувань Мінекономіки для збільшення терміну валютних розрахунків машинобудівників до 270 днів
Бізнес
|Європа повертається у космос: ракета-носій Ariane 6 нарешті здійснила перший політ
|Xbox підвищує ціни на Game Pass та запроваджує новий план
|Xbox Game Pass Ultimate уже доступний на телевізорах із пристроями Amazon Fire TV - потрібен лише геймпад
|Платформа X Ілона Маска збавляє оберти, на неї впливає зростання Threads від Meta
|OnlyFans для нейромереж провів перший в історії конкурс «Міс ШІ»
|Лише iPhone: Microsoft заборонить китайським працівникам використовувати для роботи Android-смартфони
|Boeing «влетіла» на $250 млн — через брехню про авіакатастрофи, в яких загинули понад 300 людей