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Ціни на нафту відійшли від внутрішньоденних максимумів на прогнозах МЕА, Brent близько $85,5 за барель
15:51 11.07.2024 |
Ціни на нафту залишаються в плюсі в четвер, але відійшли від внутрішньоденних максимумів після публікації прогнозів Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:35 EET становить $85,45 за барель, що на $0,37 (0,43%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,3 (0,37%), до $82,4 за барель.
Раніше під час торгів ціна Brent піднімалася до $85,89 за барель, WTI - до $82,87 за барель.
МЕА підвищило оцінку зростання світового попиту на нафту в 2024 році до 974 тис. б/д з 962 тис. б/д, які очікувалися раніше. При цьому прогноз на 2025 рік було погіршено: тепер МЕА очікує збільшення попиту на 979 тис. б/д, а не на 1,03 млн б/д, як раніше.
Споживання нафти в Китаї, який тривалий час був двигуном зростання світового попиту, знизилося у квітні та травні, йдеться в огляді МЕА. Обсяги споживання в КНР за другий квартал поточного року тепер оцінюються трохи нижче, ніж роком раніше.
Тим часом підтримку нафтовому ринку надають дані про зниження резервів енергоносіїв у США.
Комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня зменшилися на 3,444 млн барелів, бензину - на 2,006 млн барелів, повідомило напередодні Міненерго країни. Водночас резерви дистилятів збільшилися на 4,884 млн барелів, що стало максимальним підвищенням за пів року.
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